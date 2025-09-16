連14天牛排免費吃！ 禾間糧倉「身分證928」對中就送嫩汁牛排 手刀揪團爽爽吃肉去

大口吃肉慶祝教師節囉！台中超人氣早午餐餐廳「禾間糧倉」祭出超狂活動，只要身分證字號裡對中「928」任兩碼，就能免費吃嫩汁牛排，活動一口氣開放14天，從9/16一路到9/29，還能揪朋友、同桌加碼送，肉控們真的要手刀訂位！

圖／翻攝禾間糧倉粉絲專頁

身分證快拿出來，活動期間，只要憑證件對中身分證號碼「9、2、8」任兩碼，按讚禾間FB粉絲專頁或追蹤禾間IG，再點滿2份主餐，就能免費多一盤「炙烤嫩汁牛排」(價值289元)。點越多送越多，像是點4份主餐送2盤，同行或同桌最高能拿到3份牛排，完全就是把大家叫來一起衝最划算。遇上剛好不吃牛的朋友也別擔心，還能換成「香酥炸魚排」或「香烤雞腿排」，一樣可以爽爽吃肉！

圖／禾間糧倉提供

活動提醒注意，適用於9/29前的平日全天候及例假日晚餐時段供應，記得點餐前先告知服務人員參與活動，須攜帶正本證件、現場點餐才算數喔。

