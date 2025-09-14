試營運就大爆紅！台中懷舊風「自強號列車咖啡」，打卡「火車座椅」鐵道迷必朝聖

快訊

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

台中火車站推薦退役自強號列車咖啡，台中Mamonaku Cafe復古咖啡館，試營運就爆紅！平日也是一位難求～想要感受滿滿的午後陽光，很適合到臺中驛鐵道文化園區舊軌月台區裡尋找有光的Mamonaku Cafe復古咖啡館，品嚐咖啡、甜食，感受這新舊的火車站回憶呀！

台中咖啡推薦Mamonaku Cafe復古咖啡館

台中Mamonaku Cafe復古咖啡館隱藏在中驛鐵道文化園區舊軌月台區，平日這裡熙熙攘攘的人潮路過，假日則會舉辦市集，是一家很不錯的咖啡館，下台中火車站後就可以直接抵達台中咖啡館。

這日來用餐時，外邊站了一位北北，佇立在旁許久，以為他要進去就問了他要讓他進去，後來他突然滔滔不絕說起EMU 100型自強號的故事，從前這台自強號火車真的很夯，退役後就放在台中火車站舊站的第二月台，現在成為復古咖啡館，鐵道迷一定要朝聖啊！

窄窄的環境卻是滿滿回憶感～車廂裡的椅子是真的火車座椅唷！

很多的懷舊鐵道收藏品，保留在復古空間裡，漫時光就等你一起來挖掘！

坐在裡面還可以感受滿滿的回憶，裡面有雙人、四人座位，窗邊的單人座位超適合像我們這樣的I人，舒適度滿分。

我們點了兩杯飲品跟檸檬塔，坐在裝邊的雙人座位很不錯。

台中火車站推薦退役自強號列車咖啡，Mamonaku Cafe復古咖啡館，試營運就爆紅！是一家讓人感受滿滿的舊鐵道的文物還有小物，讓你坐在火車的窗邊也可以感受這和煦的陽光灑射進來，有光的退役自強號咖啡館很懷屆也讓人回憶滿載，若來台中咖啡館不妨就步行到這感受懷舊咖啡館帶給你的靜謐氛圍。

台中退役自強號咖啡館。Mamonaku Cafe

住址：台中市中區臺灣大道一段1號（台中火車站旁，臺中驛鐵道文化園區舊軌月台區）

營業時間：13:00-18:00，週二休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

