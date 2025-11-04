經典眷村味麵食、刈包、四神湯來這吃就對了！從早餐到宵夜都包辦，還提供冷飲免費喝

有「台式漢堡」之稱的刈包搭配上甘醇順口的四神湯是許多台灣民眾心目中的黃金組合，我自己也是愛不釋手～所以今天要推薦大家一個叫「豬一十五」的品牌，業者主打的就是平價、可口又料多味美的刈包與四神湯，還販售了各種口味的家常眷村麵（餐點品項非常多元），無論是早午餐、中餐、下午茶、晚餐還是宵夜宵夜時段想吃的話都可以來到這裡，他們在新北、桃園、新竹、苗栗都有分店（文末有所有分店的資訊），正在積極拓點中，我這次去光顧的是竹北三民店，以下就與你們分享這裡的用餐環境和哪些是我跟朋友推薦必吃的品項！

＜豬一十五 – 竹北三民店＞

地址：新竹縣竹北市三民路355號

電話：03-5530737

營業時間：11:00~23:00（內用用餐時間到22:30，其他分店也一樣）

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093815352024

「豬一十五 – 竹北三民店」的位置

這間竹北三民店位於竹北的三民路上，距離竹北火車站只有10分鐘左右的路程，門口就有白線內的空間可以停機車，然後最近的收費停車場是「Times 竹北文信建國停車場」，然後他們還有一間竹北嘉興店是開在離竹北高鐵站跟六家國小比較近的位置。

「豬一十五 – 竹北三民店」的用餐環境

台灣有很多販售刈包與四神湯的小吃店都是歷史悠久、環境也比較有年代感一些…但是豬一十五的老闆希望提供給大家的是比較明亮舒適、不同於路邊小吃店的那種用餐環境，我覺得這裡有軟墊的座椅坐起來很舒服，冷氣也夠涼爽，進入店內沒幾分鐘就有暑氣全消的感覺。

然後這裡的亮點之一就是自助吧有供應免費的冷飲，像我去的那天所供應的是蜂蜜檸檬和檸檬水，邊看菜單要點什麼的時候就可以邊喝個兩杯，以這種平價小吃店來說還挺罕見的。

大家吃台式的小吃⋯⋯尤其是麵類、飯類的時候應該都習慣配個小菜吧！？豬一十五這裡提供的小菜選擇很多，陳列得井然有序，而且都有清楚的標價，我跟朋友那天看了就覺得這裡也想吃、那個也想吃，忍不住一口氣就拿了好幾樣～

再來看到的是自助的醬料區，底下還有餐具也是自取。（這裡免收一成服務費，所以自取是很正常的）

除了醬油、油膏、烏醋以外，酸菜、生辣椒製成的辣椒醬、芥末、蔥花等也都想吃多少就可以拿多少，但大家還是酌量取用啦～不要造成食物的浪費。

我們那天有點到餛飩跟一些像豬耳朵之類的滷味小菜，所以裝了一些醬油和蔥花提個味。

「豬一十五」的菜單

目前最新版的完整菜單，提供給你們做個參考，如果變動，還是請以現場的內容為主。

我們當天點的餐點

當天我們點了這樣澎湃的一大桌，份量可以讓四、五個人吃得飽飽飽！然後我覺得這裡的餐點賣相都很好，看了就有讓人食慾大開的感覺，口味上整體來說是道地的，但相較於一些比較重口味、油膩路線的傳統老店來說～我覺得這裡的調味應該是有針對現代人的喜好微調一點點，有比較少油、少鹽的概念，但你們也不用擔心！吃起來也不至於會有過於清淡、無味的感覺啦！

我們先從剛剛自取的小菜部份看起好了。

【無骨鳳爪 65元／豬耳朵 45元／黃金泡菜 45元／宜蘭鴨賞 65元】

當天我們點了滷得很透的「無骨鳳爪」，味道蠻甘甜的，口感相當Q脆而且量蠻多的，帶有煙燻香氣的「豬耳朵」中規中矩，優點是不會吃到很多偏硬的軟骨，酸中帶辣的「黃金泡菜」是開胃神器，我覺得吃一些湯麵類的時候偶爾配個幾口可以幫助轉換一下口味、增加續戰力，然後「宜蘭鴨賞」鹹鹹甜甜的，帶有甘蔗煙燻的風味，也相當涮嘴～

【芥末魷魚 65元】

我們那天還拿了一個在一般小吃店比較少吃到的「芥末魷魚」，切成丁狀的魷魚軟Q彈牙，入口後的芥末嗆味還蠻明顯的，但我跟朋友都非常喜歡！（我平常就蠻愛吃那種哇沙比口味的豌豆零食的）

【刈包 65元】

再來看到的是豬一十五招牌品項之一的「刈包」，雖然名字就是普普通通的刈包…但一拿起來就可以感受到它外皮蒸得鬆軟又不失彈性，然後還沒拿起來就可以聞到迷人的花生粉香氣，裡頭那塊爌肉看起來也是相當厚實。

大口咬下～我只能說它完全符合我對好吃刈包的期待～♪ 一口就融合了各種不同的精彩，香軟的白色刈包皮包著肥瘦分明、醬香味十足的爌肉，然後酸酸脆脆的酸菜、芬芳又香甜的花生粉以及畫龍點睛的香料都是恰如其分的最佳配角，美味元素缺一不可！！！

【四神湯 80元】

我想很多朋友應該都跟我一樣覺得吃刈包絕對不能少了「四神湯」吧！？所以當然要點一碗來喝喝～

其實我一開始看菜單寫說四神湯一碗要80元的時候覺得好像沒有很平價…但是送上桌以後我覺得它真的超大碗，應該是一般小吃店兩倍的量（那天我們有另外拿小碗分著喝），然後隨便一撈就是滿滿的豬腸、薏仁、蓮子、紅棗、枸杞…等，可謂是相當真材實料！值得誇獎的是他們的豬腸真的處理得很乾淨，吃起來一點腥味也沒有，口感軟而不爛也拿捏得堪稱完美。

我以前有喝過別家酒味超重的四神湯，但這裡的湯頭喝起來比較偏溫潤、順口的路線，各種中藥材的香氣都融入在裡頭，還嚐得出淺淺的米酒酒香，當天我就這樣順順地直接喝到整碗見底了～超滿足！

【絲瓜小卷米粉 150元】

當天我們還點了一碗「絲瓜小卷米粉」，如果你們不愛米粉的話也可以換成細麵、寬麵或者粄條，價格都一樣喔！

這碗一次可以吃到兩隻完整的小卷，口感Q彈新鮮，咀嚼時滿滿的鮮甜海味非常讓人滿足。（其實我本來沒有想到在這間店竟然也可以吃到小卷米粉～蠻驚喜的）

旁邊那一旁是水水嫩嫩、咬下去又軟中帶脆的絲瓜，味道非常清甜，沒想到它除了跟蛤蠣很搭以外，跟小卷一起吃也很加分。

湯頭喝起來是鮮甜的（聽說主要是有用豬腿骨、整隻雞骨和五種蔬菜去用心熬煮六個小時而成），有融入小卷的鮮味和絲瓜自然的甜味，另外還有薑絲的一些辛味，我覺得大熱天來上這一碗是蠻清爽的，然後適合配著那些比較重口味的小菜一起品嚐。

這米粉是屬於很細的那一種，相當會吸收湯汁進去，建議不要放太久才吃，不然會有種越吃越多的感覺喔。

【胡椒蛤蠣麵 130元】

另外一碗是朋友點的「胡椒蛤蠣麵」，一樣可以替換麵條的種類，也可以換成米粉或粄條。

這碗的亮點絕對就是滿滿的蛤蠣了～稍微數了一下有超過十顆以上，肉質都很有彈性而且鮮甜，而且吐沙吐得很乾淨。

本來以為這碗的湯跟剛才的小卷米粉會有點接近，但試喝了以後還蠻差多的，因為它有加入一些中藥材去熬煮還加了一定比例的白胡椒，跟蛤蠣的鮮味融合以後有比想像中更濃郁一點，我朋友是覺得比小卷米粉那碗的更好喝～

這麵條的口感不是軟趴趴的那一種，還帶點Q勁，我們都蠻喜歡的。

【手工大餛飩拌麵 95元】

再來看到的是乾的「手工大餛飩拌麵」。

本來看到中間有那些花生碎，我還以為是不是那種四川紅油風味的（我們都不太能吃辣）…還好後來發現是我多慮了，它的調味是鹹甜鹹甜的那一種，小朋友或長輩也可以輕鬆享用。

把醬汁均勻攪拌以後吃起來真的只有涮嘴可以形容，醬香結合花生碎和蔥花的香氣有種讓人忍不住「咻咻咻」吸個不停的魔力！（然後裡面還有脆口的豆芽菜）

這個手工大餛飩也沒有讓我們失望，咬下去的口感紮實又有彈性，它的肉餡是以瘦肉為主的那種，所以不會有強烈的肥膩感，咀嚼起來肉香味十足，我非常推薦～

【東坡爌肉飯 85元】

最後分享的是「東坡爌肉飯」，這道一上桌我就看得直流口水…他們的爌肉真的像一些大餐廳賣的東坡肉一樣有用繩子綁著，賣相非常吸引人，而且那個滷汁的香氣也好銷魂。

這裡的爌肉飯附上了大量的筍絲和酸菜，筍絲的部份除了又嫩又脆以外還帶點酸度，跟酸菜一樣都起了很好的解膩效果，另外白飯上也有淋上些許滷汁，讓人扒起飯有種停不下來的衝動～

愛吃東坡的朋友就是喜歡那種肥瘦相間的口感，肥的部份幾乎入口即化、吃得出滿滿的膠質，瘦的部份滷到非常入味又不乾柴，濃郁的滋味中又不會讓人覺得死鹹，絕對堪稱是白飯殺手無誤啊～

當天一餐吃下來的最大感想就是～為什麼除了刈包和四神湯以外…這裡其他的品項也都那麼厲害！？根本可以說道道都是招牌…然後這裡品項多元又都是走經濟實惠的路線，如果我就住這附近或在附近上班的話根本就可以天天來報到，每天都可以吃不一樣的餐點，所以不管你們是學生族群、上班族還是親子客群都很推薦可以來「豬一十五」用餐，底下就是詳細的分店資訊，祝大家都可以跟我們一樣吃得開心又滿足啦！

