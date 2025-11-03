永和咖啡名店快收藏！不只自家烘焙咖啡 超濃郁「黑糖拿鐵」神級必點
永和四號公園旁的「E61壹陸壹咖啡場所」是在地朋友額樂不行的咖啡店，以前有來喝過一次那時候店家還有開放進入店裡，不過現在只能在門口點餐，內用就是拿著杯子坐在門口喝或是拿到對面公園喝，而且還是喝完才結帳，他們家的黑糖拿鐵真的是必點，非常香醇濃厚，黑糖粉厚厚一層，喝過他們家再喝其他家黑糖拿鐵都會覺得不夠濃厚，真的是蠻厲害的！
E61壹陸壹咖啡場所 營業資訊
- 店家名稱：壹陸壹咖啡場所（E61）
- 營業狀態 營業中
- 店家地址：234台灣新北市永和區安樂路200號 地圖
- 網友評分：4.6/5 ( 930人)
- 店家電話：02 2926 3870
- 營業時間：星期一: 休息
星期二: 15:00 – 19:00
星期三: 15:00 – 19:00
星期四: 15:00 – 19:00
星期五: 15:00 – 19:00
星期六: 休息
星期日: 休息
E61壹陸壹咖啡場所 位置｜環境
「E61壹陸壹咖啡場所」位於安樂路上比較靠近秀安街的位置，內用不開放，裡頭都是烘豆機以及豆子，經過就聞到濃濃咖啡廳，老闆夫婦非常親切，很多客人都是熟門熟路的老顧客，都還會寒暄上幾句。
E61壹陸壹咖啡場所 菜單
以咖啡為主，另外也有巧克力飲品，也有販售咖啡豆喔，不過豆子需要事先預訂，剛好有客人臨時來買結果撲空。
E61壹陸壹咖啡場所 品項
黑糖拿鐵
朋友堅持要喝熱的黑糖拿鐵，說這樣比較香濃，確實也比較好喝一點啦，黑糖味非常突出，不只上層連底下的咖啡部分也有香濃黑糖香，黑糖粉灑得厚厚的，奶泡細緻綿密，喝完肚子暖暖的。
如果喜歡黑糖拿鐵的話，古亭的「Cafe’ de Corner」黑糖拿鐵也很強，目前喝過最厲害的就這兩家！
