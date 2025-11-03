沒招牌生意照樣好！龍山寺「豆漿燒餅店」，燒餅油條配鹹豆漿，「蛋餅+菜脯辣椒」更夠味

連假時凌晨發神經跟朋友跑到台北漁產買生魚片吃，吃完覺得乾脆吃個早餐再回家，找到一間早上四點就營業的早餐店，名字簡單粗暴就叫「豆漿燒餅店」，飯糰、包子、油條開賣時間不一樣，一早就看到店內人員手工製作燒餅油條，味道還真是新鮮，難得點來喝的鹹豆漿也好好喝，不過一週平日有兩週公休時間還蠻特別的，週二三公休，大家不要撲空。

豆漿燒餅店 營業資訊

店家名稱：豆漿燒餅店

營業狀態：營業中

店家地址：108台灣台北市萬華區環河南路二段125巷5號 地圖

網友評分：4.3/5 (575人)

店家電話：0930 322 901

營業時間：

星期一: 04:00 – 10:00

星期二: 休息

星期三: 休息

星期四: 04:00 – 10:00

星期五: 04:00 – 10:00

星期六: 04:00 – 10:30

星期日: 04:00 – 10:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

豆漿燒餅店 位置｜環境

「豆漿燒餅店」一開始營業就上門報到，陸續一直有客人上門，豆漿配油條幾乎都是標配，油條還是剛炸好起鍋的，店內的環境算是乾淨，用餐空間在騎樓也是乾乾淨淨的，還是天還沒亮看得沒有很清楚，總之桌子地上都是乾淨的啦！

桌上的菜脯辣椒很厲害，加在鹹豆漿或是蛋餅上都好吃，非常夠味。

豆漿燒餅店 菜單

先點餐用餐完再結帳，燒餅4:10開賣、飯糰4:30開賣、包子5:30開賣，不過一般人應該也不會那麼早來吃啦，這次也是發瘋才那麼早來吃早餐，開賣時間好像不是很重要，一般時間來買早餐應該都買得到。

豆漿燒餅店 餐點

燒餅油條

剛做好的燒餅油條就是好吃，味道很新鮮，燒餅很古早味而且吃起來一點都不油膩，油條好吃但是口感是偏軟的，喜歡酥脆油條口感的人可能會不愛。

鹹豆漿

以前覺得鹹豆漿很可怕，不過這家鹹豆漿很好喝耶，鹹香適中，要再酸一點的就自己加醋，不過老闆調製好上桌的味道就已經很棒了，再加點辣油辣椒更好喝，就是在吃鹹豆腐花的味道，一點都不會覺得奇怪。

蛋餅

吃起來是乾酪的口感，份量有點少但是味道很好，蛋餅蛋皮偏薄，外層微酥口感軟嫩，一點都不覺得油膩。

冰豆漿

豆香味比較不足，覺得味道偏淡了一點，沒拍照。

平常吃傳統早餐店吃完都會覺得油膩膩，尤其是吃燒餅油條吃完更會覺得臉上要爆油了，不過這家「燒餅油條店」的味道都比較清爽，隨便店都蠻好吃的耶，難怪有人會說這家是全台北最強的燒餅油條店！

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

