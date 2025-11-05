快訊

新竹「黑乾麵」你們喜歡哪家？40年老店「曾家乾麵」在地人都愛 加點35元小菜吃飽飽

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

你們知道人氣很強的「河堤上的貓」旁邊，有一家好吃的老店黑乾麵嗎？

這家擁有40年歷史的麵店，主打獨門黑甜麵醬+35元小菜，讓你實現小菜自由，老饕們每次都吃得很滿足。

吃完再到隔壁河堤上的貓買飲料，讓人有滿滿小確幸。

曾家乾麵位置

曾家乾麵位於公園路。

曾家乾麵環境介紹

曾家乾麵菜單目錄搶先看

曾家乾麵用餐心得分享

招牌乾麵（小35元，大65元）我們點的是小碗，麵條搭配豆芽菜和黑甜麵醬，擄獲不少新竹在地人的味蕾。食用前攪拌均勻，讓麵條吸附鹹甜的醬料，濃郁卻不膩口，讓人一口接一口。

愛吃辣的朋友一定要加上特製辣醬，風味更棒。

吃乾麵一定要配小菜，小盤只要35元！！在新竹來說價格親民。

推薦必點豬筋盤（35元），Q彈帶勁加上甜麵醬，配麵配飯都很對味。

豬血盤（35元）加上油蔥酥香氣十足，增添層次。

骨仔肉湯（小35元，大65元）也是必點的。骨仔肉嫩嫩的，帶點筋的膠質和肉甜味，加上胡椒鹽是道地新竹味。

最後來份燙青菜（35元）解解膩，沒兩下就被我們解決了。

吃完後別急著走，再到隔壁河堤上的貓買杯小方塊綠奶茶和咪咕嚕嚕，讓人有滿滿小確幸。

曾家乾麵

地址：新竹市東區公園路278號

電話：035620585

營業時間：07:00–19:20(不定期公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

