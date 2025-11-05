新竹「黑乾麵」你們喜歡哪家？40年老店「曾家乾麵」在地人都愛 加點35元小菜吃飽飽
udn走跳美食／踢小米
你們知道人氣很強的「河堤上的貓」旁邊，有一家好吃的老店黑乾麵嗎？
這家擁有40年歷史的麵店，主打獨門黑甜麵醬+35元小菜，讓你實現小菜自由，老饕們每次都吃得很滿足。
吃完再到隔壁河堤上的貓買飲料，讓人有滿滿小確幸。
曾家乾麵位置
曾家乾麵位於公園路。
曾家乾麵環境介紹
曾家乾麵菜單目錄搶先看
曾家乾麵用餐心得分享
招牌乾麵（小35元，大65元）我們點的是小碗，麵條搭配豆芽菜和黑甜麵醬，擄獲不少新竹在地人的味蕾。食用前攪拌均勻，讓麵條吸附鹹甜的醬料，濃郁卻不膩口，讓人一口接一口。
愛吃辣的朋友一定要加上特製辣醬，風味更棒。
吃乾麵一定要配小菜，小盤只要35元！！在新竹來說價格親民。
推薦必點豬筋盤（35元），Q彈帶勁加上甜麵醬，配麵配飯都很對味。
豬血盤（35元）加上油蔥酥香氣十足，增添層次。
骨仔肉湯（小35元，大65元）也是必點的。骨仔肉嫩嫩的，帶點筋的膠質和肉甜味，加上胡椒鹽是道地新竹味。
最後來份燙青菜（35元）解解膩，沒兩下就被我們解決了。
吃完後別急著走，再到隔壁河堤上的貓買杯小方塊綠奶茶和咪咕嚕嚕，讓人有滿滿小確幸。
曾家乾麵
地址：新竹市東區公園路278號
電話：035620585
營業時間：07:00–19:20(不定期公休)
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言