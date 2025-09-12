快訊

周日限定！住礁溪五星酒店爽嗑「奢華早午餐」海陸盛宴 龍蝦、和牛、鱈場蟹一次嗨吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

海鮮控尖叫！ 位於礁溪的「長榮鳳凰酒店」為住客量身打造的專屬禮遇來了，自9/14起，每週日限定推出「奢華早午餐」，把龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、戰斧豬排、松葉蟹腳、廣島生蠔統統端上桌，打造全台唯一的五星級「一泊二食」升級體驗。只要周六入住含餐專案，隔天就能免費大啖價值1,580元的海陸吃到飽，爽度爆表！

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

「奢華早午餐」超霸氣組合龍蝦、和牛、鱈場蟹統統有！餐檯主角是的「龍蝦三重奏」，有清爽的龍蝦沙拉維也納麵包、香酥的炸龍蝦包，以及濃郁的鱈場蟹龍蝦湯泡飯，每一口都海味爆棚。再加上現煎干貝、廣島生蠔、松葉蟹腳，鮮甜滋味一次滿足。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

肉品表現也不輸陣！有現切爐烤澳洲和牛、濃郁牛肉麵、美式辣醬戰斧豬，以及外酥內嫩的紐西蘭羊排，份量感十足；日料也超到位，饕客別錯過鮭魚卵海鮮丼飯、甜蝦握壽司、干貝炙燒握壽司，鮮度直逼日本。甜點區則端出 法式吐司烤布蕾、焦糖開心果布丁等人氣款，還有多款手作麵包，從鹹香的三星蔥鴨賞佛卡夏到濃郁牛肉乳酪麵包，讓早午餐體驗更添層次。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

假日限定的「奢華早午餐」僅限周日供應，凡周六入住含餐專案，就能直接升級享用，不需額外加價。

