北部也有「雪蟹腳吃到飽」！ 旭集台北3店限定「無限升級爽嗑」 加碼A5和牛、鮑魚精選料理

北部饕客快衝！ 繼南台灣的饗食天堂推出「雪蟹腳吃到飽」後，北部饕客也有福了。饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，自9月15日起9月30日前的平假日下午餐時段全面升級，於台北三間門市（信義店、天母店、微風店）同步推出「無限享用雪蟹腳」限定優惠。

旭集北部3店於9月30日前，在平日與假日下午餐時段升級供應，供應海鮮控最愛的雪蟹腳無限爽嗑任你吃；更於於9月15日起至10月31日期間，精心打造五道台北限定的秋季美饌，主廚嚴選A5和牛、鮮嫩鮑魚及雪蟹等高級食材限時登場，帶來奢華的味蕾饗宴。

在蟹料理方面，全餐期供應的「蟹膏蟹肉鮭卵手捲」是必吃首選，肥美雪蟹肉搭配濃郁蟹膏與鮮脆生菜，入口時鮭魚卵在嘴裡爆開，鮮味滿點；「香穗雪蟹茶巾揚」則是外酥內軟的驚喜組合，外層以千層豆皮包裹雪蟹、龍蝦沙拉、酪梨與玉米醬，一口咬下，金黃香脆與爆漿內餡同時在口中綻放。

秋天同樣是鮑魚最佳賞味時節，「嫩煎鮑魚佐蕈菇奶油醬」以高溫鐵板現煎帶殼鮑魚，肉質Q彈鮮嫩，搭配香濃蕈菇白醬與新鮮蘆筍，鹹香甘甜一次滿足。還有肉控不能錯過的兩道A5和牛料理，「炙饌松露A5和牛卷」將和牛鐵板煎炙後捲入鮮蔬，佐上松露醬，層次感豐富，「極上A5和牛壽喜燒」則搭配Q彈讚歧烏龍麵，吸附和牛香氣與甘醇湯汁，入口嫩滑濃郁，令人回味再三。

9月底前，旭集台北三間門市無限享用雪蟹腳。圖／饗賓集團提供

