人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／添好運提供
圖／添好運提供

中南部吃貨們快衝！米其林一星港點添好運」又有好消息，10月限定「點心放題」吃到飽活動再度延長，這回不只台中JMall店參戰，高雄富民店更是加碼推出「平假日皆可訂」，一口氣就開放5個用餐時段，讓南部饕客更彈性安排爽嗑100分鐘經典港點。

圖／添好運台灣提供
圖／添好運台灣提供

「添好運」699元爽嗑米其林港點活動延長至10月31日，每位成人只要699元（另加一成服務費），即可享受100分鐘無限續點港點。其中台中JMall店本次維持平日限定方案，分別開放14:00與16:00兩個時段，每場限量40席；而高雄富民店則超佛心，不分平假日全開放，而且時段從11:00一路到16:40，最多5個場次可選擇，訂位彈性超大。

圖／翻攝添好運台灣FB
圖／翻攝添好運台灣FB

即日起開放一個月內的網路訂位，不提供現場候位，每時段僅限40位，建議提前手刀卡位。提醒消費者，訂位僅保留5分鐘，而年紀越小越划算，大人699元、6~12歲333元、3~6歲也僅需200元、0~3歲則是免費，適合全家大小一同來嚐鮮。

吃到飽 添好運 港點

