快訊

昨天還正常上班…「金融教母」辭世 遠銀董座侯金英享耆壽95歲

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

迎接連續假期，千葉餐飲集團10月祭出超狂優惠，結合「哈囉喂－暗黑哈根達斯」與「火力全開！澎派烤物季」兩大主題，不只推出濃郁系巧克力冰淇淋吃到飽，還有限時巨型雞佛料理，更加碼壽星專屬「青殼龍蝦」優惠，讓饕客一次大滿足！

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

．「哈根達斯巧克力冰淇淋」來襲

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

配合秋冬甜點熱潮，千葉火鍋引進哈根達斯「比利時巧克力」與「甘納許巧克力」兩大口味。凡味來卡會員，不論普卡、金卡、黑卡，都能享有「哈根達斯雪糕／迷你杯買一送一券」；其中黑卡會員更能免費加碼雪糕或迷你杯乙份。

此外，10月期間於新千葉火鍋點指定套餐，即可升級享「哈根達斯迷你杯吃到飽」；極千葉火鍋消費滿999元，也能同享「冰淇淋無限續」，巧克力控絕不能錯過。

．「中秋烤物與巨型雞佛」回歸

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

除了甜點，千葉火鍋也針對中秋聚餐需求，於10月4日至6日全台門市推出「澎派烤物季」，多款烤物一次滿足團聚氛圍。

其中，話題度最高的，莫過於假日限定登場的「巨型雞佛美食秀」。10月每週六、週日以及中秋、國慶連假限定推出，份量驚人的巨型雞佛料理，勢必成為社群打卡焦點。

．極千葉火鍋「壽星送龍蝦」

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

10月壽星專屬福利來了！極千葉火鍋推出「生日龍」活動，凡4人同行，其中一人是10月壽星，即可獲贈「青殼龍蝦乙尾」。若意猶未盡，還能以399元加購第二尾（原價599元），生日派對立刻升級為豪華海鮮饗宴。讓壽星享受獨一無二專寵，活動需提前電話預訂，並於現場出示證件，數量有限，送完為止。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 巧克力 龍蝦 冰淇淋 千葉火鍋 極千葉 哈根達斯

相關新聞

巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

巧克力冰淇淋吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

風靡代官山貴婦圈 東京最夯甜點「DOLCE TACUBO」快閃台北晶華

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店—DOLCE TACUBO來台客座，將現烤費南雪、法式可...

火影迷快衝！ 「一樂拉麵」《火影忍者》台北首店開幕　鳴人生日套餐送免費拉麵券、特典卡必收

火影迷快衝！ 「一樂拉麵」《火影忍者》台北首店開幕　鳴人生日套餐送免費拉麵券、特典卡必收

東京人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山」插旗新光三越A4

即便飛到東京，都不一定能夠順利品嘗到的人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山（すき焼割烹日山,sukiyaki h...

阿米敲碗成功！麥當勞×BTS聯名「TinyTAN盲盒」終於來了　全套7款Q萌公仔 開賣時間、購買方式一次看

阿米敲碗成功！麥當勞×BTS聯名「TinyTAN盲盒」　全套7款Q萌公仔 10／8限量開賣

福岡超人氣「Ikura 蛋包飯」要來了！最萌「狗掌印蛋包飯」免出國吃得到 開幕日、店址一次看

日本夯店+1！福岡超人氣蛋包飯專賣「Ikura 蛋包飯」即將登台，開幕日與全台首店地址搶先曝光，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。