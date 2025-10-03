巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

迎接連續假期，千葉餐飲集團10月祭出超狂優惠，結合「哈囉喂－暗黑哈根達斯」與「火力全開！澎派烤物季」兩大主題，不只推出濃郁系巧克力冰淇淋吃到飽，還有限時巨型雞佛料理，更加碼壽星專屬「青殼龍蝦」優惠，讓饕客一次大滿足！

圖／千葉餐飲集團提供

．「哈根達斯巧克力冰淇淋」來襲

圖／千葉餐飲集團提供

配合秋冬甜點熱潮，千葉火鍋引進哈根達斯「比利時巧克力」與「甘納許巧克力」兩大口味。凡味來卡會員，不論普卡、金卡、黑卡，都能享有「哈根達斯雪糕／迷你杯買一送一券」；其中黑卡會員更能免費加碼雪糕或迷你杯乙份。

此外，10月期間於新千葉火鍋點指定套餐，即可升級享「哈根達斯迷你杯吃到飽」；極千葉火鍋消費滿999元，也能同享「冰淇淋無限續」，巧克力控絕不能錯過。

．「中秋烤物與巨型雞佛」回歸

圖／千葉餐飲集團提供

除了甜點，千葉火鍋也針對中秋聚餐需求，於10月4日至6日全台門市推出「澎派烤物季」，多款烤物一次滿足團聚氛圍。

其中，話題度最高的，莫過於假日限定登場的「巨型雞佛美食秀」。10月每週六、週日以及中秋、國慶連假限定推出，份量驚人的巨型雞佛料理，勢必成為社群打卡焦點。

．極千葉火鍋「壽星送龍蝦」

圖／千葉餐飲集團提供

10月壽星專屬福利來了！極千葉火鍋推出「生日龍」活動，凡4人同行，其中一人是10月壽星，即可獲贈「青殼龍蝦乙尾」。若意猶未盡，還能以399元加購第二尾（原價599元），生日派對立刻升級為豪華海鮮饗宴。讓壽星享受獨一無二專寵，活動需提前電話預訂，並於現場出示證件，數量有限，送完為止。

