全台通用！ 4大「飯店集團ITF線上旅展」開搶 雲朗、漢來、六福「住宿餐券最低17折起」

年終旅遊盛事來了！ 「2025 ITF台北國際旅展」即將於11月7日至10日在南港展覽館登場，各大飯店集團搶攻商機提前釋出超殺線上旅展優惠，從「雲朗聯合住宿券」最低1.7折，到「六福旅遊」飯店、遊樂園券組合46折起，再到「福華集團」買住宿券送現金抵用券等好康，讓旅人現省一波！

【雲朗觀光集團】住宿券最低17折

品文旅礁溪樂旅閣樓房。圖／雲朗觀光集團提供

雲朗觀光線上旅展自10月29日至11月11日開跑，今年主打「雲朗聯合住宿券」每張2,200元起，最低可享1.7折優惠。旅人可依券數自由搭配入住旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、兆品嘉義、翰品高雄、品文旅礁溪及雲品Collection系列等多間飯店。

9張雲朗聯合住宿券即可平日入住蘇卡利漫活。圖／雲朗觀光集團提供

最大亮點是首次開放9張券入住「蘇卡利‧漫活」Villa，一泊三食全包式奢華體驗超吸睛；入住君品或雲品方案還可「早餐吃到中午」，輕鬆享受悠閒假期。雲品湖景房與湖景套房也同步祭出限定價，入住即享行政酒廊禮遇與自助餐饗宴，超值又夢幻。

【六福旅遊集團】住宿券34折起、餐券54折起

六福旅遊集團線上旅展從10月27日至11月16日登場，旗下六福村、關西六福莊、六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店聯合推出年度最優惠方案。

六福萬怡酒店，萬豪旅享家限定專案，加65元就送萬豪點數6,565點。圖／六福旅遊集團提供

超值組合如「六福村雙人套票」1,300元起、「關西六福莊FUN鬆玩」6,188元起，含早餐兩客與連續兩日無限暢遊六福村；指定日期入住再享升等18坪樓中樓房型。六福萬怡酒店則主打演唱會、球賽族群，加價65元送6,565萬豪點數。餐飲部分，「敘日全日餐廳」平日買九送一、「粵亮廣式料理」年銷萬隻燒鵝四吃也推出優惠組合。

【福華集團】買五送千元抵用券 全台8館通用

福華集團於11月1日至28日推出線上旅展，主打「連鎖飯店住宿券」雙人含早餐每張2,999元，全台八館（台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁等）皆可使用。購買五張即送千元現金抵用券、買十張再加贈住宿券一張，划算度破表！

首次推出福華集團連鎖餐飲券，每張1,150元。圖／台北福華大飯店提供提供

此外，今年更首度推出「連鎖飯店餐飲券」，每張1,150元，可靈活兌換不同館別餐飲方案，讓旅客吃住都能一次搞定。

【漢來飯店事業群】3888住宿限量開搶 日月行館主打一泊二食賞湖景

每間客房都有獨立溫泉池，可享受採自1,600米深度的美人湯。圖/漢來日月行館提供

漢來飯店事業群三館同步開跑線上旅展，台北漢來推出「精緻客房含早餐」5,888元起、頂級度假飯店「漢來日月行館」則主打平日一泊二食21,400元，房內可賞270度湖景。

此外，高雄漢來大飯店，今年實體旅展推出每日限量100組「市景精緻客房」套券，單張售價3,888元，購買五張組合再享優惠，每張僅3,488元即可入住。

