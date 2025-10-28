夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

台北經典地標「圓山大飯店」也能吃宵夜了！ 圓山大飯店為滿足住客與夜歸旅人「深夜也想吃好料」的心願，首度推出「金龍餐廳宵夜場」於10月28日起登場，由擁有超過40年粵菜資歷的名廚許耀光主廚掌勺，端出潮州砂鍋粥、港式雲吞麵、至尊三寶牛肉麵等，呼叫夜貓不吃泡麵改吃五星飯店吧！

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

許耀光主廚將粵式細膩與台式厚實結合，宵夜場主打以紅蟳與海蝦熬煮的「潮州砂鍋粥、鮑魚花膠粥、蟹粉龍皇雲吞麵」，以及集結牛腱、牛筋、牛肚精華的「至尊三寶牛肉麵」，湯頭濃郁卻不膩口，搭配手工拉麵，讓人一口就愛上。

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

此回，更與「覓到 by 吧沐酒吧」跨界合作，推出兩款限定飲品，以竹葉青酒結合金萱茶與青梅醋的「梅霧竹海」；融合圓山烏龍與紅蘋果香氣「香蘋暖茶」則是無酒精版本。

金龍餐廳宵夜場即日起每晚21:30～23:30供應，同步推出限時「宵夜嚐鮮優惠」，10月31日前凡單次消費滿2,000元，即可獲贈「金龍宵夜折價券」與「旗袍造型抵用券」，最高可各得10張。在此能遠眺台北101、基隆河與松山機場夜景，讓夜貓饕客在美景陪伴下品嚐精緻料理，打造圓山夜生活全新體驗。

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」