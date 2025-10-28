快訊

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

「任意沒收人民的財產」 京華城案沈慶京「再槓」林欽榮

夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供
金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

台北經典地標「圓山大飯店」也能吃宵夜了！　圓山大飯店為滿足住客與夜歸旅人「深夜也想吃好料」的心願，首度推出「金龍餐廳宵夜場」於10月28日起登場，由擁有超過40年粵菜資歷的名廚許耀光主廚掌勺，端出潮州砂鍋粥、港式雲吞麵、至尊三寶牛肉麵等，呼叫夜貓不吃泡麵改吃五星飯店吧！

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供
金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

許耀光主廚將粵式細膩與台式厚實結合，宵夜場主打以紅蟳與海蝦熬煮的「潮州砂鍋粥、鮑魚花膠粥、蟹粉龍皇雲吞麵」，以及集結牛腱、牛筋、牛肚精華的「至尊三寶牛肉麵」，湯頭濃郁卻不膩口，搭配手工拉麵，讓人一口就愛上。

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供
金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

此回，更與「覓到 by 吧沐酒吧」跨界合作，推出兩款限定飲品，以竹葉青酒結合金萱茶與青梅醋的「梅霧竹海」；融合圓山烏龍與紅蘋果香氣「香蘋暖茶」則是無酒精版本。

金龍餐廳宵夜場即日起每晚21:30～23:30供應，同步推出限時「宵夜嚐鮮優惠」，10月31日前凡單次消費滿2,000元，即可獲贈「金龍宵夜折價券」與「旗袍造型抵用券」，最高可各得10張。在此能遠眺台北101、基隆河與松山機場夜景，讓夜貓饕客在美景陪伴下品嚐精緻料理，打造圓山夜生活全新體驗。

金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供
金龍宵夜場。圖／圓山大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

牛肉麵 泡麵 圓山大飯店 宵夜

相關新聞

夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

賣了35年！必勝客「2款招牌口味」宣告退場 27cm手工義式薄比薩上桌

必勝客近日於社群發布「人事異動」，透露將有兩名資深員工即將離職，引起網友們的熱烈討論。必勝客也於10月28日公佈，表示上...

滴妹「再睡5分鐘」全品項買1送1！CoCo冬韻擂焙珍奶、咖啡系列買1送1

人氣YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」，在10月28日迎來成立滿2,000天。為了慶祝特別的里程碑，11...

麥味登「古早味早午餐」來了！「靈魂酸菜+懷舊台味」統統捲進蛋餅裡 還有第2波「史努比聯名包裝」有夠療癒

古早味早午餐！麥味登「古早味新吃法」限時登場，台味經典米腸、油條統統捲進蛋餅裡；還有與史努比第二波聯名包裝，奧拉夫、查理布朗、...

小紅書發文稱「台灣省首店」引眾怒！日式漢堡排「肉肉大米」急發聲明

在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐北市信義區百貨。但有眼尖的網友發現，肉肉大米在中國大陸社群平台小...

日式漢堡排「肉肉大米」稱「台灣省首店」引眾怒！遭一星洗版：山寨牌

台灣近年吹起日式漢堡排熱潮，吸引許多漢堡排搶攻市場。在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐台北市信義區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。