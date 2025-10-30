必比登名店也撐不住！ 非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供　這幾家都喊卡

台中非洲豬瘟延燒！ 影響全台豬隻禁宰、禁運措施從一開始宣布5天時限後，再度宣布延長10天，讓豬肉攤商與使用溫體豬的店家都被迫暫停營業，瞬間衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」，連米其林必比登名店也撐不住了！

政府最新下令全台禁宰、禁運豬隻，確定將延至11月6日中午12時，前後長達15天，造成餐飲業者原料中斷，不少堅持使用溫體豬的名店只能選擇暫時停業，不只魯肉飯、豬排店跟進停業，連台北被封為最水餃名店也被迫停業，為大家整理如下：

【賣麵炎仔金泉小吃店】

被列入米其林必比登推薦的賣麵炎仔，於10/28宣布暫停營業，待市場恢復供應後再重新開張。

【鍾記原上海生煎包】

同樣自10/28起暫時店休，後續營業時間將另行公布。

【巧之味】

台北知名水餃名店巧之味，被封為「台北最強水餃店之一」，也宣布自10/30起暫停營業，待恢復屠宰後再重新供應。

圖／翻攝巧之味臉書

【徠徠水餃店】

同步宣布公休，直到解禁為止。

【秀昌水餃】

同步宣布公休，直到解禁為止。

【東門御園坊】

店家透露，若11/8恢復豬肉拍賣，預計11/9起便能陸續販售冷凍水餃。

【良記福臨魯肉飯】

宣布10/28至11/5休店。

【黃記魯肉飯】

暫時休業10/31。

晴光市場附近的黃記魯肉飯暫時店休。報系資料照

【銘鄉豬高飯】

休息至11/3。

【蘇來傳（蘇家肉圓油粿）】

待狀況穩定、安全無虞後再開門營業。

【阿璋肉圓】

彰化知名「阿璋肉圓」透露庫存豬肉已經見底，10/27起暫停營業，待屠宰場恢復作業後再重啟營業。

【阿三肉圓】

宣布停業至11/7，已付款訂單則順延出貨。

彰化市阿三肉圓。圖/報系資料照

【阿泉爌肉飯】

10/28庫存銷完，後續將休息1至2天，本月底前開賣新品「滷雞腿飯」。

【阿明豬心冬粉】

曾入選米其林必比登推薦名單的阿明豬心冬粉，堅持使用新鮮豬肉，官網公告「繼續休假中」，恢復時間未定。

台南市區保安路上的阿明豬心冬粉」曾入選必比登推薦美食小吃。圖/翻攝阿明豬心冬粉臉書

【福生小食店】

宣告將歇業到11/7。

【南豐滷肉飯】

配合政府防疫，店休至10/29。

南豐魯肉飯總店將於10/24起店休。報系資料照

【花蓮 阿嬤麵店】

店門口貼出公告，堅持只用台灣豬，10/30至11/7日暫時公休。

連鎖【雙月食品社】

延長部分品項停售，11/6前無法供應滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、米血糕與元氣瘦肉湯系列。

圖／翻攝雙月食品社臉書

連鎖【築間集團】

旗下品牌則全面改用冷凍豬肉，暫時不採用冷藏豬肉，餐點供應仍維持正常。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」