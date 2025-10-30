必比登名店也撐不住！ 非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供 這幾家都喊卡
台中非洲豬瘟延燒！ 影響全台豬隻禁宰、禁運措施從一開始宣布5天時限後，再度宣布延長10天，讓豬肉攤商與使用溫體豬的店家都被迫暫停營業，瞬間衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」，連米其林必比登名店也撐不住了！
政府最新下令全台禁宰、禁運豬隻，確定將延至11月6日中午12時，前後長達15天，造成餐飲業者原料中斷，不少堅持使用溫體豬的名店只能選擇暫時停業，不只魯肉飯、豬排店跟進停業，連台北被封為最水餃名店也被迫停業，為大家整理如下：
【賣麵炎仔金泉小吃店】
被列入米其林必比登推薦的賣麵炎仔，於10/28宣布暫停營業，待市場恢復供應後再重新開張。
【鍾記原上海生煎包】
同樣自10/28起暫時店休，後續營業時間將另行公布。
【巧之味】
台北知名水餃名店巧之味，被封為「台北最強水餃店之一」，也宣布自10/30起暫停營業，待恢復屠宰後再重新供應。
【徠徠水餃店】
同步宣布公休，直到解禁為止。
【秀昌水餃】
同步宣布公休，直到解禁為止。
【東門御園坊】
店家透露，若11/8恢復豬肉拍賣，預計11/9起便能陸續販售冷凍水餃。
【良記福臨魯肉飯】
宣布10/28至11/5休店。
【黃記魯肉飯】
暫時休業10/31。
【銘鄉豬高飯】
休息至11/3。
【蘇來傳（蘇家肉圓油粿）】
待狀況穩定、安全無虞後再開門營業。
【阿璋肉圓】
彰化知名「阿璋肉圓」透露庫存豬肉已經見底，10/27起暫停營業，待屠宰場恢復作業後再重啟營業。
【阿三肉圓】
宣布停業至11/7，已付款訂單則順延出貨。
【阿泉爌肉飯】
10/28庫存銷完，後續將休息1至2天，本月底前開賣新品「滷雞腿飯」。
【阿明豬心冬粉】
曾入選米其林必比登推薦名單的阿明豬心冬粉，堅持使用新鮮豬肉，官網公告「繼續休假中」，恢復時間未定。
【福生小食店】
宣告將歇業到11/7。
【南豐滷肉飯】
配合政府防疫，店休至10/29。
【花蓮 阿嬤麵店】
店門口貼出公告，堅持只用台灣豬，10/30至11/7日暫時公休。
連鎖【雙月食品社】
延長部分品項停售，11/6前無法供應滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、米血糕與元氣瘦肉湯系列。
連鎖【築間集團】
旗下品牌則全面改用冷凍豬肉，暫時不採用冷藏豬肉，餐點供應仍維持正常。
