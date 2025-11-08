「101高空煙火席」嗑Buffet！ 饗賓「耶誕、跨年吃到飽」場次預訂公布 黑卡先搶饗饗、旭集、饗 A Joy

嗑Buffet賞煙火超Chill！ 饗賓集團旗下多家人氣餐廳搶先公布「耶誕節與跨年檔期」訂位時間。今年各品牌不僅推出節慶限定菜單，還結合現場音樂演出、派對氛圍與煙火景觀席，饕客們想在101高空煙火席嗑Buffet，準備開搶！

全台最高Buffet「饗A Joy」

饗 A Joy 跨年場晚餐二時段，可在101裡看跨年煙火。圖／饗賓集團提供

被譽為「全台最高Buffet」的【饗A Joy】，位於台北101大樓86樓，以沉浸式高空景觀與煙火席聞名。跨年夜當晚特別安排爵士樂現場演奏，最受矚目的「晚餐二」場次可零距離欣賞101煙火，每人5280元，僅限電話預約；而「晚餐一」場次及耶誕節檔期則為每人4880元。

饗A Joy會員訂位也將陸續開放：黑卡會員自11月10日優先預訂，金卡會員11月17日開放，一般會員則於11月24日（耶誕檔期）及11月30日（跨年檔期）開放預約。

饗饗、旭集、URBAN PARADISE派對登場 現場爵士樂＋DJ嗨翻

「旭集 和食集錦」信義店跨年晚餐二時段。圖／饗賓集團提供

【INPARADISE饗饗】、【旭集 和食集錦】與全新品牌【URBAN PARADISE】也推出一系列限定活動。11月9日、11月16日分別開放黑卡與金卡會員搶先預訂，一般會員與饗A Joy同步開放。

「饗饗」微風信義店跨年夜邀爵士樂團現場演出；而精品餐酒Buffet「URBAN PARADISE」則請到潮流DJ Ian打D，打造熱力滿點的跨年派對。節慶限定菜單包括爐烤鹿野土雞、貝禮詩冬莓可麗露、手工草莓巧克力與璀璨粉紅氣泡酒，新莊店更祭出「松露奶油焗烤龍蝦」豪華加碼。

「饗饗」及「URBAN PARADISE」，跨年夜分別有爵士樂團Live Band及DJ演出。圖／饗賓集團提供

信義、高雄饗食天堂 加碼龍蝦

「饗食天堂」高雄夢時代店。圖／饗賓集團提供

國民Buffet代表【饗食天堂】於12月24、25日供應節慶烤雞與耶誕蛋糕，還有聖誕老公公不定時現身互動；跨年夜信義店與高雄夢時代店分兩場次舉辦，信義店每人1590元，加碼嫩煎干貝、Toso微甜氣泡酒與半尾焗烤龍蝦；高雄店則推出998元超值方案，整尾龍蝦加購價698元。兩店均於11月30日開放預約。

「饗食天堂」台北信義店。圖／饗賓集團提供

南台灣限定「朵頤牛排」登場

圖／饗賓集團提供

甫於台南開幕的【朵頤牛排 Doricious】也不缺席，推出耶誕、跨年限定海陸主餐，搭配semi-buffet多道料理，每人1280元。午晚餐皆分兩時段供應，主打職人手作與節慶儀式感滿滿。

