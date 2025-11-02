11月連5週「免費喝」！ 一週一間青山「每週六爽拿限定飲品」 台南人優先開喝
青茶控、手搖迷快追！ 人氣茶飲品牌「青山 青茶專業製作」宣布11月將展開「週週開幕」計畫，從台南一路開到新北永和，每週六都有新門市登場。最讓人興奮的是，開幕首日祭出「免費喝指定飲品」活動，還有全品項半價、73 折優惠，整個11月都可以追起來！
「青山」全台已開出29間門市。11月將再接力推出5間新店，從南到北一路喝起，11/1永康永大店打頭陣，接著桃園中正店、台南善化店、台南東寧店陸續開幕，最後由新北永和樂華店在11/29壓軸登場。
開幕首日，凡來店消費者皆可免費領取一杯指定飲品，三款人氣茶免費請客，包含「冬青」、「桂花玄米茶」、「天蟬那堤」任選，每人限領一杯；第二杯起任選飲品享5折優惠（每人限購5杯）；開幕日過後的第2至4日，可享全品項飲品73折優惠，每人限購5杯。活動皆限現場購買，線上訂購及外送服務不適用。
開幕門市與日期如下：
．永康永大店：台南市永康區永大路二段667號（11/1～11/4）
．桃園中正店：桃園市桃園區中正路599號（11/8～11/11）
．台南善化店：臺南市善化區中正路358號（11/15～11/18）
．台南東寧店：臺南市東區東寧路408號（11/22～11/25）
．永和樂華店：新北市永和區永和路一段180號（11/29～12/2）
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言