11月連5週「免費喝」！ 一週一間青山「每週六爽拿限定飲品」 台南人優先開喝

青茶控、手搖迷快追！ 人氣茶飲品牌「青山 青茶專業製作」宣布11月將展開「週週開幕」計畫，從台南一路開到新北永和，每週六都有新門市登場。最讓人興奮的是，開幕首日祭出「免費喝指定飲品」活動，還有全品項半價、73 折優惠，整個11月都可以追起來！

「青山」全台已開出29間門市。11月將再接力推出5間新店，從南到北一路喝起，11/1永康永大店打頭陣，接著桃園中正店、台南善化店、台南東寧店陸續開幕，最後由新北永和樂華店在11/29壓軸登場。

開幕首日，凡來店消費者皆可免費領取一杯指定飲品，三款人氣茶免費請客，包含「冬青」、「桂花玄米茶」、「天蟬那堤」任選，每人限領一杯；第二杯起任選飲品享5折優惠（每人限購5杯）；開幕日過後的第2至4日，可享全品項飲品73折優惠，每人限購5杯。活動皆限現場購買，線上訂購及外送服務不適用。

開幕門市與日期如下：

．永康永大店：台南市永康區永大路二段667號（11/1～11/4）

．桃園中正店：桃園市桃園區中正路599號（11/8～11/11）

．台南善化店：臺南市善化區中正路358號（11/15～11/18）

．台南東寧店：臺南市東區東寧路408號（11/22～11/25）

．永和樂華店：新北市永和區永和路一段180號（11/29～12/2）

