快訊

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦新發言人張晗「神秘背景曝光」 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

新莊吃貨太幸福！ 5家新餐廳11月進駐百貨廣場 「撈王、炒湘湘、牛喜」全是新北首店

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
5家新餐廳11月進駐百貨廣場，撈王火鍋、牛喜壽喜燒、炒湘湘中式熱炒三間新北首店。圖／宏匯廣場提供
5家新餐廳11月進駐百貨廣場，撈王火鍋、牛喜壽喜燒、炒湘湘中式熱炒三間新北首店。圖／宏匯廣場提供

新莊人太幸福了！ 新北美食版圖再升級，宏匯廣場11月強勢迎來5家話題餐廳接力開幕，包括「撈王火鍋」、「牛喜壽喜燒」、「炒湘湘中式熱炒」三間新北首店，以及蔬食品牌「PRESERVE」與日式定食名店「大戶屋」，帶動11月美食氣氛滿到最高點。

◎ 撈王｜新北首店 11/7開幕

撈王。圖／宏匯廣場提供
撈王。圖／宏匯廣場提供

被封為「煲湯界霸主」的撈王終於插旗新北！以長時間慢火熬煮的湯底聞名，招牌「粵式胡椒豬肚雞煲」濃郁香醇、層次豐富，搭配Q彈豬肚與軟嫩雞肉，寒冬來一鍋超療癒。店內裝潢走中式典雅風格，金色與原木質調營造高雅氛圍。

歡慶開幕11/7至11/9，四人以上用餐享88折與果汁一壺，掃碼再領「板腱牛買一送一券」，火鍋控絕對要衝！

◎ 牛喜｜新北首店 11/6開幕

牛喜。圖／宏匯廣場提供
牛喜。圖／宏匯廣場提供

由豊漁餐飲集團打造的「牛喜」主打關西風壽喜燒與博多水炊鍋，採一人一鍋設計，氛圍溫暖又療癒。壽喜燒選用日本黑毛和牛鐵板煎烤後撒糖提味，鹹甜交織極致入味；不吃牛也能選「水炊鍋」，以雞骨與生米慢熬湯底，濃郁卻不油膩。套餐368元起，還可無限續白飯，想吃飽又想吃好這裡一次滿足。

◎ 炒湘湘｜新北首店 11/7開幕

炒湘湘。圖／宏匯廣場提供
炒湘湘。圖／宏匯廣場提供

喜歡重口味的一定要試！「炒湘湘」以正宗湘菜融入創新手法，現點現炒、熱氣撲鼻，「18秒爆炒鮮牛肉」香氣逼人，「爆炒酥湘脆骨雞」辣得過癮。

開幕祭出三重優惠：入會送芝麻蜜糖滋粑、滿1500送150元現金券、每日15：00後消費滿2500加贈甜甜圈，限量活動讓饕客越吃越開心。

◎ PRESERVE｜ 11/7開幕

PRESERVE。圖／宏匯廣場提供
PRESERVE。圖／宏匯廣場提供

蔬食控的天堂來了！由MiaCucina推出的「PRESERVE」主打酪梨創意料理，不只健康也超好拍。店內從酪梨吐司、酪梨漢堡到果昔飲品全都高顏值又有質感。

11/7至11/30消費滿2000元贈酪梨帆布袋，12/1至12/31消費滿2000元送餐點招待券；此外上傳IG打卡還能拿點心，絕對是網美打卡首選餐廳。

◎ 大戶屋｜ 11/7開幕

大戶屋。圖／宏匯廣場提供
大戶屋。圖／宏匯廣場提供

日式定食代表「大戶屋」進駐宏匯廣場，堅持現點現做、溫暖家常風味。從人氣炸雞、炭烤豚肉、照燒雞腿到鯖魚鹽燒，每道都展現日本職人精神。

開幕優惠至12/31止，精選定食「炭烤雞豬雙麴定食、炭烤𩸽魚定食、牛肉壽喜燒定食」3選2優惠價988元（原價1120元），搭配飲品與小菜，無論午餐或家庭聚餐都能飽足又划算。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

撈王 美食

相關新聞

沒豬肉吃、改吃牛！彰化名店「牛排肉圓」不休息 再加碼「素肉圓」第2顆半價

受非洲豬瘟影響，不少店家改以雞肉代替，同為彰化知名肉圓店的「西門彰化肉圓」則推出「素肉圓」...

新莊吃貨太幸福！ 5家新餐廳11月進駐百貨廣場 「撈王、炒湘湘、牛喜」全是新北首店

新莊吃貨太幸福！ 11月百貨廣場5家美食連開 「撈王、炒湘湘、牛喜」全是新北首店進駐

普發現金開吃！王品牛排贈龍虎斑 全台「只有這家」送破千法式焗龍蝦

普發萬元現金今（5日）開放登記，王品集團同步祭出「萬元加碼饗宴」活動，即日起至12月31日，「王品牛排」、「阪前鐵板燒」...

五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元

港式吃到飽+1！台南晶英酒店中式早餐大升級，最新「港式早午餐自助饗宴」強勢登場，經典港點車、現切燒臘到府城小吃統統有，一站式吃遍古都與香港美食！

獨／開幕才1年！「柴窯火腿製造所」大巨蛋店熄燈 網：看球沒得買了

想吃動作要快！自台中起家的網路肉舖專賣店「柴窯火腿製造所」，以火腿、香腸、貢丸等肉類產品為招牌，獲得許多消費者青睞，並於...

前晶華軒港點主廚操刀！全新港式餐廳「三點三」道地點心158元起

繼2023年推出「Circum-」後，米其林一星餐廳「T+T」本季再以香港飲茶文化為出發，打造全新品牌「三點三 DIM ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。