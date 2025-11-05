新莊吃貨太幸福！ 5家新餐廳11月進駐百貨廣場 「撈王、炒湘湘、牛喜」全是新北首店

新莊人太幸福了！ 新北美食版圖再升級，宏匯廣場11月強勢迎來5家話題餐廳接力開幕，包括「撈王火鍋」、「牛喜壽喜燒」、「炒湘湘中式熱炒」三間新北首店，以及蔬食品牌「PRESERVE」與日式定食名店「大戶屋」，帶動11月美食氣氛滿到最高點。

◎ 撈王｜新北首店 11/7開幕

撈王。圖／宏匯廣場提供

被封為「煲湯界霸主」的撈王終於插旗新北！以長時間慢火熬煮的湯底聞名，招牌「粵式胡椒豬肚雞煲」濃郁香醇、層次豐富，搭配Q彈豬肚與軟嫩雞肉，寒冬來一鍋超療癒。店內裝潢走中式典雅風格，金色與原木質調營造高雅氛圍。

歡慶開幕11/7至11/9，四人以上用餐享88折與果汁一壺，掃碼再領「板腱牛買一送一券」，火鍋控絕對要衝！

◎ 牛喜｜新北首店 11/6開幕

牛喜。圖／宏匯廣場提供

由豊漁餐飲集團打造的「牛喜」主打關西風壽喜燒與博多水炊鍋，採一人一鍋設計，氛圍溫暖又療癒。壽喜燒選用日本黑毛和牛鐵板煎烤後撒糖提味，鹹甜交織極致入味；不吃牛也能選「水炊鍋」，以雞骨與生米慢熬湯底，濃郁卻不油膩。套餐368元起，還可無限續白飯，想吃飽又想吃好這裡一次滿足。

◎ 炒湘湘｜新北首店 11/7開幕

炒湘湘。圖／宏匯廣場提供

喜歡重口味的一定要試！「炒湘湘」以正宗湘菜融入創新手法，現點現炒、熱氣撲鼻，「18秒爆炒鮮牛肉」香氣逼人，「爆炒酥湘脆骨雞」辣得過癮。

開幕祭出三重優惠：入會送芝麻蜜糖滋粑、滿1500送150元現金券、每日15：00後消費滿2500加贈甜甜圈，限量活動讓饕客越吃越開心。

◎ PRESERVE｜ 11/7開幕

PRESERVE。圖／宏匯廣場提供

蔬食控的天堂來了！由MiaCucina推出的「PRESERVE」主打酪梨創意料理，不只健康也超好拍。店內從酪梨吐司、酪梨漢堡到果昔飲品全都高顏值又有質感。

11/7至11/30消費滿2000元贈酪梨帆布袋，12/1至12/31消費滿2000元送餐點招待券；此外上傳IG打卡還能拿點心，絕對是網美打卡首選餐廳。

◎ 大戶屋｜ 11/7開幕

大戶屋。圖／宏匯廣場提供

日式定食代表「大戶屋」進駐宏匯廣場，堅持現點現做、溫暖家常風味。從人氣炸雞、炭烤豚肉、照燒雞腿到鯖魚鹽燒，每道都展現日本職人精神。

開幕優惠至12/31止，精選定食「炭烤雞豬雙麴定食、炭烤𩸽魚定食、牛肉壽喜燒定食」3選2優惠價988元（原價1120元），搭配飲品與小菜，無論午餐或家庭聚餐都能飽足又划算。

