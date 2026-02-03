「SJ藝聲」高雄開唱不忘跑咖！「3間咖啡廳」曝光引熱議 餐訊、地點1次整理

韓流天團 Super Junior 成員藝聲（YESUNG）日前飛往台灣高雄與團員一起開演唱會，除了舞台行程備受關注，私下展開的「高雄跑咖行程」也意外成為粉絲與咖啡迷熱議話題。藝聲透過個人 IG 分享多間造訪的咖啡廳，從老宅甜點店、客製化拉花咖啡，到主打直火烘焙的職人系咖啡館，風格橫跨療癒系與硬派咖啡路線，也讓這些店家瞬間成為粉絲朝聖新熱點。以下UDN小編一次整理藝聲在高雄光顧的三間咖啡廳資訊，提供想跟著踩點的粉絲朋友與讀者參考。

老宅氛圍加分 「住牙」成粉絲必拍同款場景

藝聲分享的第一站，是位於美麗島站附近巷弄中的老宅咖啡廳「住牙」。店家保留老屋結構與木窗設計，搭配自然光線，營造出安靜溫暖的空間感。店內還有一黑狗、一黑柴的「雙店長」坐鎮，增添療癒氣息。甜點部分，以外型神似荷包蛋吐司的「寬鬆重乳酪」最受矚目，成為不少粉絲指定點名的招牌品項。藝聲在此拍下的窗邊畫面，也讓粉絲紛紛前往拍攝同款角度，讓這間原本低調的老宅咖啡迅速在社群間擴散。

地點：高雄市新興區林森一路 198 巷 21 號

客製 3D 拉花成亮點 「My cofi」話題直衝社群

第二間曝光的咖啡廳「My cofi」，則位於高雄文化中心周邊，主打精品咖啡與需事前預約的 3D 立體拉花服務。藝聲在 IG 分享店家為他製作愛犬「小不點」造型拉花的過程，從製作細節到完成品都充滿巧思，也讓粉絲直呼「太犯規」。他更以台語發文表達再訪心情，讓這間咖啡廳討論度迅速升高。店內除 3D 拉花外，也提供客製化動物拉花選項，成為不少旅客與咖啡愛好者造訪高雄時的新選擇。

地點：高雄市苓雅區廈門街 19 號

「渦咖啡」店家Threads分享 東海藝聲一起品嚐

第三間「渦咖啡」雖未見藝聲本人打卡照，仍被粉絲挖出行蹤。店家於 Threads 分享藝聲與 SJ 成員東海一同到店品飲咖啡，並留下親筆簽名。渦咖啡主打直火烘焙，提供多款不同處理法的單品豆，走的是專業取向路線。據店家分享，當天東海選擇「文藝復興戰神藝伎」，藝聲則品嚐「蘇利亞莊園甜杏桃」，讓不少咖啡迷也開始關注這間位於美術館生活圈的職人系咖啡館。

地點：高雄市鼓山區美術東四路 708 號

