快訊

17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

聽新聞
0:00 / 0:00

「SJ藝聲」高雄開唱不忘跑咖！「3間咖啡廳」曝光引熱議 餐訊、地點1次整理

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自藝聲ig粉絲專頁
圖／取自藝聲ig粉絲專頁

韓流天團 Super Junior 成員藝聲（YESUNG）日前飛往台灣高雄與團員一起開演唱會，除了舞台行程備受關注，私下展開的「高雄跑咖行程」也意外成為粉絲與咖啡迷熱議話題。藝聲透過個人 IG 分享多間造訪的咖啡廳，從老宅甜點店、客製化拉花咖啡，到主打直火烘焙的職人系咖啡館，風格橫跨療癒系與硬派咖啡路線，也讓這些店家瞬間成為粉絲朝聖新熱點。以下UDN小編一次整理藝聲在高雄光顧的三間咖啡廳資訊，提供想跟著踩點的粉絲朋友與讀者參考。

老宅氛圍加分　「住牙」成粉絲必拍同款場景

藝聲分享的第一站，是位於美麗島站附近巷弄中的老宅咖啡廳「住牙」。店家保留老屋結構與木窗設計，搭配自然光線，營造出安靜溫暖的空間感。店內還有一黑狗、一黑柴的「雙店長」坐鎮，增添療癒氣息。甜點部分，以外型神似荷包蛋吐司的「寬鬆重乳酪」最受矚目，成為不少粉絲指定點名的招牌品項。藝聲在此拍下的窗邊畫面，也讓粉絲紛紛前往拍攝同款角度，讓這間原本低調的老宅咖啡迅速在社群間擴散。

地點：高雄市新興區林森一路 198 巷 21 號

客製 3D 拉花成亮點　「My cofi」話題直衝社群

第二間曝光的咖啡廳「My cofi」，則位於高雄文化中心周邊，主打精品咖啡與需事前預約的 3D 立體拉花服務。藝聲在 IG 分享店家為他製作愛犬「小不點」造型拉花的過程，從製作細節到完成品都充滿巧思，也讓粉絲直呼「太犯規」。他更以台語發文表達再訪心情，讓這間咖啡廳討論度迅速升高。店內除 3D 拉花外，也提供客製化動物拉花選項，成為不少旅客與咖啡愛好者造訪高雄時的新選擇。

地點：高雄市苓雅區廈門街 19 號

「渦咖啡」店家Threads分享 東海藝聲一起品嚐

第三間「渦咖啡」雖未見藝聲本人打卡照，仍被粉絲挖出行蹤。店家於 Threads 分享藝聲與 SJ 成員東海一同到店品飲咖啡，並留下親筆簽名。渦咖啡主打直火烘焙，提供多款不同處理法的單品豆，走的是專業取向路線。據店家分享，當天東海選擇「文藝復興戰神藝伎」，藝聲則品嚐「蘇利亞莊園甜杏桃」，讓不少咖啡迷也開始關注這間位於美術館生活圈的職人系咖啡館。

地點：高雄市鼓山區美術東四路 708 號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳 老宅 甜點 IG 老屋 SUPER JUNIOR

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

「SJ藝聲」高雄開唱不忘跑咖！「3間咖啡廳」曝光引熱議 餐訊、地點1次整理

韓流天團 Super Junior 成員藝聲（YESUNG）日前南下高雄與團員一起開演唱會，除了舞台行程備受關注，私下展開的「高雄跑咖行程」也意外成為粉絲與咖啡迷熱議話題。藝聲透過個人 IG 分享多間造訪的咖啡廳，從老宅甜點店、客製化拉花咖啡，到主打直火烘焙的職人系咖啡館，風格橫跨療癒系與硬派咖啡路線，也讓這些店家瞬間成為粉絲朝聖新熱點。以下UDN小編一次整理藝聲在高雄曝光的三間咖啡廳資訊，提供想跟著踩點的旅人參考。

適合家族、好友一起住！澎湖包棟民宿推薦清單

【FunTime小編群】充滿夏日氣息的澎湖，是許多人玩水看美景的絕佳選擇。在這裡，你可以輕鬆享受絕美的日落美景與金黃色的陽光沙灘，又或者是選擇包棟獨享屬於你們的盛夏派對。因此小編將在眾多的選擇中，幫大家整理幾間澎湖包棟民宿，讓大家不管是家庭旅遊還是朋友聚會，都能享有寬敞的私人空間～

屏東海生館「海洋魔法派對」登場 變裝互動與春節入館優惠一次玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒假與農曆春節出遊新亮點！國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）自即日起至04/06推出期間限定主題「海洋魔法派對」，以魔法世界為靈感，結合海洋生物獨特又驚艷的生存策略，打造夢幻

屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」2／5開幕 浪漫呈現地景的光影藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，將於2/5正式揭幕。今年屏東縣政府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林

澎湖馬公美食必追！ 炸物人氣王「三哥雞排」三多店 澎湖人帶路的雞排記憶

身為澎湖人，回澎湖的行程，一定要買一次三哥雞排，吃不膩的味道。 三哥雞排我從沒想過會用「酒香」兩個字去定義它，就是淡淡、熟悉、難以言說的香氣，是專屬於青春的味道。

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東燈節」璀璨登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。