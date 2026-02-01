中山打卡「展覽配咖啡」！限定「Baking Dream」主題、活動時間1次看

藏身在台北中山區巷弄裡的人氣不限時咖啡廳，近期悄悄多了一個值得專程造訪的理由。位於林森北路一帶的「社交時差」，在咖啡與甜點之外，首度策畫期間限定展覽《Baking Dream》，免費對外開放，將可愛插畫、烘焙元素與咖啡空間結合，成為近期中山商圈最療癒的打卡亮點。

自開幕以來，「社交時差」以清水模工業風格搭配大膽的「床鋪式座位」設計，在社群平台掀起討論話題。店內不限制用餐時間，並貼心提供插座，成為自由工作者、學生與好友聚會的愛店。這次推出的《Baking Dream》展覽，則為空間注入全新風貌，以藝術家 peiyuuuue 筆下的角色「happy 狗狗」為主角，延伸出麵包與甜點交織的夢幻日常。

走進咖啡廳，最吸睛的莫過於實體化登場的巨型 happy 狗狗娃娃，悠閒地躺在床上迎接來訪旅人，床單與枕套上也佈滿狗狗與麵包插畫細節，整個場景彷彿走進插畫世界，讓人忍不住拿起手機連拍。展覽不只是一角布置，而是自然融入咖啡廳日常動線，讓用餐與看展同時發生。

在主視覺裝置旁的小桌上，陳列著各式狗狗造型周邊，包括馬克杯、迷你玩偶等，風格溫暖可愛。現場也能欣賞到僅供展示的狗狗造型麵包，以及藝術家出版的插畫書作品。牆面則掛滿以烘焙與生活為靈感的插畫創作，搭配分格漫畫形式，描繪日常中細微卻真實的情緒片段，讓人能放慢步調細細品味。

配合展覽主題，咖啡廳也推出期間限定餐點組合，包含造型吸睛的狗狗餅乾，成為拍照與品嚐兼具的人氣選項。無論是想找個不限時空間待上一下午，或規劃一趟中山散步行程，《Baking Dream》都為城市旅行多添一份溫柔驚喜。

展覽地點為「社交時差 濕地｜venue」（台北市中山區林森北路107巷10號），展期自即日起至2月8日止，1月30日休展，2月休展日依官方公告為準，開放時間為每日11:00至18:00。

