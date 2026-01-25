太巧了！霍諾德來台愛吃「鼎泰豐」 SJ圭賢神同步喊：鼎泰豐的力量

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
霍諾德攀爬台北101，讓台灣被全世界看到。記者季相儒／攝影
霍諾德攀爬台北101，讓台灣被全世界看到。記者季相儒／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）以徒手攀爬台北101成功登頂，根據他的公關透露，在台灣的這段時間常吃「這家餃子」，且十分巧合的，SJ成員也在高雄演唱會提到吃了同一家。

霍諾德成功攀頂台北101，引發全球熱議，他在台的飲食也令人好奇。根據他的公關透露，霍諾德平時幾乎採植物性飲食，本次來台也常到「鼎泰豐」品嘗素餃子，值得粉絲在飽口福時也能吃同款。

很巧合的是，於高雄巨蛋開周年演唱會的韓流帝王SUPER JUNIOR成員圭賢，也在昨(24)日演唱會時提到「中午吃了鼎泰豐」，要讓E.L.F.們見識「（吃完）鼎泰豐的力量」，同樣引發話題。

SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供
SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供

