果控芋控都瘋了！萬波推「米麻糬+芋泥系列」升級回歸　85℃「水梨系、羽衣甘藍」元氣滿分

果控芋控瘋喝起來！ 搶攻秋冬手搖飲市場，人氣品牌「萬波島嶼紅茶」宣布經典「芋頭系列」華麗回歸，還加碼推出全新「米麻糬芋泥奶茶」療癒感滿分；「85℃」也推出「水梨系列」與「羽衣甘藍蔬果飲」，帶來清新果香與元氣滿滿選擇。

萬波秋冬限定「芋頭系列」回歸！「米麻糬芋泥奶茶」新登場

萬波秋冬最受期待的「芋頭系列」重磅回歸，今年以雙紅茶基底─經典島嶼紅茶與錫蘭紅茶調製成香濃奶茶，打造3款限定飲品，包括「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」與「芋泥奶茶」，並推出全新配料「米麻糬」，讓口感更豐富軟糯。

其中「米麻糬芋泥奶茶」層層堆疊軟Q米麻糬與香滑芋泥，售價85元，限冷飲，甜度可選微糖或無糖；「波霸芋泥奶茶」與「芋泥奶茶」則可冷、熱皆選，售價分別為85元與75元，另可加價5元換成鮮奶版本。

11月7日至16日於「你訂」線上平台購買「波霸芋泥奶茶」或「芋泥奶茶」，還可獲得10元折價券（滿100元可用），使用期限至11月23日。

85℃「水梨系果飲」香氣滿分！「羽衣甘藍蔬果飲」喝出元氣感

連鎖咖啡品牌85℃則帶來秋冬全新「水梨系列」飲品，自11月6日起登場，包括「水梨氣泡美式」與「水梨銀耳茉莉」兩款，讓人一口喝出香甜果香與清新層次。

「水梨氣泡美式」以美式咖啡為基底，融合水梨果香與微氣泡的沁涼口感，大杯售價85元（冰），還可加價升級鉑金咖啡豆版本；「水梨銀耳茉莉」則主打潤喉系口感，茉莉茶香與水梨甜潤融合滿滿銀耳膠質，中杯售價60元，冰、熱皆可選，是秋冬養生系飲品首選。

此外，限定門市同步推出「羽衣甘藍蔬果飲」，以超級食物羽衣甘藍為主角，結合蘋果鮮甜與小紫蘇膳食纖維，喝起來滑順清爽、營養滿點，中杯售價69元（冰），11月6日起開賣。

