限時2天喝爆！星巴克「買一送一」開喝「太妃核果那堤」暖心夯品、「太妃瑪奇朵」典藏新品同步上市

冬天就是要來杯星巴克暖心開喝！星巴克宣布，大家敲碗已久的冬季限定飲品「太妃核果那堤」11/5正式回歸，不只如此，11/6、11/7更連續兩天推出「買一送一」活動，讓粉絲能一次喝滿滿冬季療癒風味。星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市也推出「冬季限定飲品」迎接耶誕季！

星巴克買一送一限時開跑

根據星巴克官網公告，11/6（四）至11/7（五）兩天推出「集團同慶 好友分享日」，於每日11：00至20：00間，只要購買兩杯大杯（含）以上、冰熱與口味相同的飲品，即可享「買一送一」優惠。每人每次最多可買2送2，飲品需當場領取。

太妃核果那堤。圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

這波買一送一幾乎網羅星巴克人氣飲品，包括冬季經典「太妃核果那堤」、太妃核果風味冷萃咖啡，以及焦糖瑪奇朵、那堤、特選馥郁那堤、卡布奇諾等熱門品項全都能喝。

不過，雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖及虹吸式咖啡則不列入優惠範圍；不適用於部分門市(含星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市)、車道服務、外送、電話預訂與行動預點，且不可與其他折扣或行銷活動並用。

典藏門市限定「典藏太妃瑪奇朵」開喝

星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市也推出「冬季限定飲品」迎接耶誕季，以5款限定飲品開啟節慶序幕。其中「典藏太妃瑪奇朵」以典藏濃縮咖啡為基底，融合黑巧克力韻味、柑橘清香與焦糖甜香，擠上可可奶油泡沫與太妃蜜糖碎片，層層堆疊出濃郁冬日風味。

典藏太妃瑪奇朵。圖／星巴克提供

典藏系列還有「典藏香橙雲朵美式」與「橙澄雲朵燕麥那堤」，將柳橙果香與咖啡完美融合，喝起來清新又溫潤；茶瓦納吧檯同步登場「蘋果森林」，以在地碧螺春茶為基底，帶出蘋果甜香與山林氣息。

最後的壓軸是「微醺蘋果熱紅酒」，結合紅酒、蘋果與檸檬香氣，層層果香堆疊出濃濃節慶氛圍，為冬夜增添一絲浪漫暖意。

典藏香橙雲朵美式與橙澄雲朵燕麥那堤。圖／星巴克提供

蘋果森林與微醺蘋果熱紅酒。圖／星巴克提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

