連6天免費加料！ 迷客夏「桂香系列」上市、COMEBUY推「黑糖飲」紅茶冰綠免費送

．迷客夏冬季限定「桂香茶境」登場 限時6天免費加料

圖／迷客夏提供

迷客夏以「金桂」入茶打造全新花香調系列「桂香茶境」，共有4款飲品與1款新配料。新品採用金黃色桂花入糖熬煮，香氣馥郁，並將桂花融入Q彈粉粿中，推出全新配料「桂香粉粿」，香甜中帶有花香，搭配經典茶款更添層次，每份售15元。

飲品部分主打「娜杯桂香拿鐵」，以綠香鮮奶、娜杯紅茶及桂花三重香氣堆疊；「桂香青檸粉粿」融合青茶與檸檬香氣，酸甜清新；另有「桂香原片青」及「桂香輕蕎麥」兩款風味清爽茶飲。

圖／迷客夏提供

11月5日至10日期間，購買指定新品（桂香原片青、桂香輕蕎麥、娜杯桂香拿鐵）即可免費加料「桂香粉粿」；11月11日再享「杯杯現折11元」優惠；11月12日至11月18日買3杯桂花新品贈「桂花朵朵香氛片」。

．COMEBUY永吉店黑糖新系列搶先登場 免費喝再送2張飲品券

COMEBUY創始永吉店在新團隊接手後正式換新登場，11月11日起搶先開賣限量新品「黑糖系列飲品」，選用香濃黑糖搭配現萃紅、綠茶，推出黑糖奶茶、黑糖奶綠與珍珠黑糖鮮奶，售價55元起。

圖／COMEBUY提供

活動期間11月11日至13日，每日前100名消費者可免費獲得「大麥紅茶」或「玉荷冰綠」1杯，每人限領一次；接著11月14日至12月4日購買指定飲品「玩火」或「雙Q奶茶2號」即可享「買1送2」優惠，除再送1杯飲品外，還可獲得2張25元抵用券，優惠力超強。

圖／COMEBUY提供

此外，COMEBUY也同步推出限量「現萃桌曆」，主打雙Q奶茶主視覺，11月11日起全門市開賣，凡購買任2杯50元以上飲品可加價24元入手，內含超過3,000元優惠券，限量1,000本售完為止。

