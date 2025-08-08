雨天不掃興！3家「台北室內攀岩」推薦，挑戰體能與腦力極限

下雨天讓你原本的計劃泡湯？那麼沒有天氣和人數限制的室內攀岩，你一定去體驗看看！室內攀岩不只是一項體能運動，更結合了策略與腦力挑戰，成為近年備受矚目的城市運動選擇。七分之二的探索精選 3 家台北人氣室內攀岩場進行全面評比，無論你是初學者還是進階玩家，都能找到最適合的攀岩空間，讓你在運動中鍛鍊肌力、釋放壓力、挑戰自我！

1. MegaSTONE Climbing Gym

MegaSTONE Climbing Gym 圖／MegaSTONE 提供

🏠 地址：新北市新莊區中正路56巷5號

☎️ 電話：02-8992-8991

⏰ 營業時間：平日 14:30-22:30，週末 10:00-20:00

位於捷運頭前庄站步行僅 3 分鐘的 MegaSTONE Climbing Gym，是台北少數同時擁有抱石與上攀設施的室內攀岩場。場館設有 9 米高戶外上攀牆、80 坪寬敞的 4.7 米室內抱石區，以及全台首座可調角度的 Kilter Board，路線難度從 VB 到 V8+，不論新手或老手都能找到屬於自己的挑戰。招牌的中島型攀岩塔提供 360 度環繞設計，變化豐富，攀爬過程更具趣味與挑戰性。

場館內部設施完善，包含更衣室、洗腳區、休息空間與充電區，無論短暫運動或整日鍛鍊都能舒適無負。MegaSTONE 提供新手友善的體驗課程，也有進階抱石技巧班，在專業教練的細心指導下，提升技巧同時強化全身協調能力。所有課程皆採預約制，可透過官方 Facebook 輕鬆預約！

2. CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

角攀岩館 圖／角攀岩館提供

🏠 地址

中山店：台北市中山區中山北路二段68號B1

華山店：台北市中山區新生北路一段86號

☎️ 電話

中山店：02-2521-8233

華山店：02-2563-3749

⏰ 營業時間：10:00-23:00，週末 09:00-21:00

角攀岩館在台北擁有華山與中山兩間分館，地理位置方便，適合上班族攀岩人，下班也可以隨時來一場！角攀岩場館採用無主螺絲孔的新工法，讓岩牆更具美感與自由度，同時提升攀爬的流暢性與細膩度。

華山店設有兩大區、48 條路線；中山店三大區、60 條路線，總計逾百條從 VB 到高階的挑戰路線，兩館交錯每兩週換線，常客不無聊、新手友善，高手挑戰也沒問題。角攀岩館最貼心的設計之一，是墊子凹槽設計崁入地面，大幅降低落地時的高度差，不僅安全性提升，也減少新手對落地的心理壓力，提升落地安全感。

這次體驗的華山館活用內角設計，讓有限空間展現豐富路線類型，從技巧解謎到體能爆發，每次攀爬都像破解新關卡，是台北市區最值得回訪的抱石場之一！

3. double8 岩究所

double8 岩究所 圖／double8 岩究所提供

🏠 地址：台北市大同區迪化街一段251號

⏰ 營業時間

週一至週五 13:30-17:30，18:30-22:00

週六日 10:00-12:00，13:00-18:30

藏身於台北迪化街老洋房的 double8 岩究所，是一間以繫繩上攀為主打的台北攀岩館，擁有挑高空間與復古建築氛圍。一樓為接待空間，二樓則是攀岩區，利用斜屋頂設計出高達 12 公尺的先鋒上攀牆面，也設有 6–8 公尺的上攀牆與 4 公尺的抱石區，整體難度不高，新手也能輕鬆上手。

初次體驗者建議參加新手課程，教練教學細心，並會強調安全細節，從確保機制到實際體驗都一步步帶領。岩究所的亮點是與月老廟合作設計的「姻緣線」攀爬路線，登頂之後就能拿一張有緣人的聯絡卡，增添在地感的同時趣味性也滿分！

