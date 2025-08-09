拒絕證件照黑歷史！3 間台南「韓式證件照」評比

有些人特地飛去韓國拍證件照，就是為了韓式的修圖審美、妝髮技巧等等，但聽說現在不用飛出國，在台灣就可以拍出人生最強的證件照？這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，幫大家拍出一拿到照片，就會馬上想去換護照的滿意之作！

1. J相館

J 相館 圖／J 相館提供

🏠 地址：台南市東區東門路二段456號

☎️ 電話：0910-766-321

⏰ 營業時間：09:00-21:00（預約制）

J 相館鄰近東門路與中華東路路口，工作室門面寬敞顯眼，主要提供韓式證件照、形象寫真、婚紗攝影和商業攝影等服務。依顧客需求還可以加購妝髮服務，有簡單的遮瑕、畫眉與髮型整理，妝容自然清新；若本身擅長化妝，也可選擇自行完妝，更能精準呈現自己想要的風格。

拍攝過程中，攝影師會細心指導動作與表情，從角度到眼神都會耐心調整。拍攝完成後提供多張照片供顧客挑選，並可與攝影師討論修圖細節（不限次數！），修圖速度快，約十五分鐘即可取件，且價格相較其他台南韓式證件照相館親民許多。

2. 米商業攝影

米商業攝影 圖／米商業攝影提供

🏠 地址：台南市東區東寧路120巷87號

☎️ 電話：0931-780-121

⏰ 營業時間：週二至週日 11:00-19:00（預約制，週一公休）

米商業攝影最大特色是使用高演色性棚燈，以廣告手法拍攝移除瑕疵保留細節！韓式證件照無提供妝髮，需自行上基本淡妝前往，但店內有提供立鏡、吹風機、髮品、隱形眼鏡沖洗液等簡單工具，讓你在拍攝前可以整理服裝儀容。

證件照的拍攝過程會在坐定後先試拍一張，接著再正式拍攝，完成後可以坐在旁邊的沙發等待，修圖時間約半小時，確認無誤即可付現領照。米攝影的修圖很注重對稱精緻度，例如頭髮、臉型、五官都可以修到左右邊形狀一樣，卻又不失自然，很適合講求「端正」的人！

3. 52Hz 照相館

52Hz 照相館 圖／52Hz 照相館提供

🏠 地址：台南市東區小東路248-10號

☎️ 電話：06-208-0175

⏰ 營業時間：週一至週日 11:00-20:00（週三公休）

52Hz 照相館的內部空間舒適，櫃檯、服裝、選照、沙發等候區、攝影、妝髮空間分區完善，且動線都設計得很流暢。韓式證件照有分無妝髮、基礎妝髮及專業妝髮，預約時就需提前決定，到時候拍攝現場會有造型師，再跟你做細節上的討論和確認。

依據是否搭載妝髮，時間從 40 分鐘到 90 分鐘不等，現場有多款襯衫西裝可以借用。如果有急件需求，52Hz 大約 10 分鐘就修完圖讓你拿到實體照片，也會提供一吋及兩吋電子檔至 LINE，成品也很精緻自然，最後現場使用現金或轉帳付款即可，非常方便。

延伸閱讀>>【台南韓式證件照推薦】韓系大頭照便宜入手！6 間台南證件照相館評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」