約會除了吃飯、看電影還能⋯⋯上山泡湯！精選４間陽明山溫泉推薦

北投與陽明山向來是台北泡湯的首選地區，不論想體驗日式禪風的靜謐、或是露天山景的壯闊，都能在這裡找到屬於自己的療癒角落。這次七分之二的探索特別精選，四間高質感溫泉會館與湯屋，從交通便利的北投市區，到藏身山林間的秘境溫泉，讓你一次感受台北泡湯的多重魅力。

1.北投天玥泉會館

北投天玥泉會館 圖／北投天玥泉會館提供

🏠 地址：台北市北投區中山路3號

⏰ 營業時間：禪式湯屋 09:00-00:00，大眾湯 09:00-22:00

北投南豐天玥泉溫泉會館靠近新北投捷運站，步行七分鐘即可到達，所以如果想要搭乘捷運前往的族群，也完全沒有問題！這裡有提供大眾湯及個人湯屋兩種選擇，大眾湯為裸湯形式，400 坪超大空間，白磺泉池、SPA、烤箱應有盡有，且不限時享受，除了溫泉外還可以使用豐富設施，是非常划算的行程。

個人湯屋則是比較日式的設計氛圍，房內有冷熱池、淋浴區及休息區，且備品齊全，提供大小毛巾、礦泉水、洗沐用品、髮圈，非常貼心，泡湯完還贈送甜點和飲料，適合比較重視隱私性的情侶，兩個人安靜享受甜蜜時光！會館內也有自家餐廳與烘焙坊，來這邊泡湯吃飯不需舟車勞頓，就能有完美的陽明山溫泉一日遊。

2.北投金都精緻溫泉飯店

北投金都精緻溫泉飯店 圖／北投金都精緻溫泉飯店 提供

🏠 地址：台北市北投區光明路240號

⏰ 營業時間：24 小時營業

位於陽明山山腳的金都精緻溫泉飯店，鄰近北投溫泉博物館，提供大小兩種休息湯屋，富含豐富微量元素的白硫磺泉是其特色，可以帶來死海般的礦物保養，讓你的皮膚滑溜不少；最棒的是這裡房內就有大面觀景窗，空氣好、景觀好，是北投地區非常熱門的觀星風呂湯，而且就算選擇小湯屋，也可享受檜木桶溫泉池，泡溫泉的同時還能聞到療癒的檜木香氣，可說是 CP 值非常高的陽明山溫泉選擇。

3.絹絲谷

絹絲谷 圖／絹絲谷 提供

🏠 地址：台北市士林區永公路500巷46號

⏰ 營業時間：周三至周日 12:00-20:00（週一、週二公休）

🍜 供餐時段：12:00-14:00，18:00-19:00（不限用餐時間）

絹絲谷可說是陽明山泡湯的秘境，隱藏在山林之中，讓來此到訪的旅客與自然零距離，整棟建築用檜木打造而成，所以整個環境滿溢了怡人的木材芳香，讓人還沒泡湯，就先體會到身心靈放蘇的感覺。

這裡湯屋種類有套房、Villa 兩種，差別在於是否為露天溫泉，但其實兩種都能享受到陽明山的純淨泉水，沉浸在大自然的洗禮中，洗盡疲憊，溫暖每個旅人的心！若想泡湯吃飯一次搞定，也可以事先預約無菜單料理，陽明山的在地原生、小農食材，經過廚師的精緻烹飪後，絕對能讓洗完溫泉的你，滿足口腹之慾！下次若想脫離人群雜沓的陽明山溫泉區，絹絲谷絕對能成為首選之一啦！

4.陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店 圖／陽明山天籟渡假酒店 提供

🏠 地址：新北市金山區名流路1-7號

⏰ 營業時間：24 小時

陽明山天籟渡假酒店位於金山區，是擁有將近 2000 坪的陽明山高級溫泉飯店，大眾池就多達 22 池，設施包括室內三溫暖、SPA 水世界和露天風呂，泡在露天溫泉裡時，暖暖的溫泉水中搭配周圍群山環繞的美景，彷彿被陽明山擁入懷中，好不愜意。

天籟渡假酒店的獨立湯屋有 4 種房型，搭配精緻的日式庭院造景，讓人感覺就好像在日本泡湯一樣，氛圍感十足；若是來過紀念日、約會的旅客，也可以試試一泊七食的豪華方案，酒店裡光是餐廳，就有五種不同的類型提供給住客選擇，從輕食到正餐，西式到中式，絕對能找到符合你胃口的飲食服務。這裡能帶給你最舒服、放鬆的度假體驗，讓住客都在身心靈充飽電後，回去迎接新的一週！

