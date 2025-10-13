快訊

推薦３家台中按摩工作室，消除你一週的疲勞！

圖／朵薩 WELLDOSHA SPA、ANMO SPA
想要在結束了忙碌的一週後，給自己一場徹底放鬆的身心療癒嗎？好的 SPA 按摩不只講究技術，更重視環境氛圍與服務細節，無論你是想緩解長期肩頸痠痛、調理身體循環，或單純想好好休息、重新充電，七分之二的探索這次幫大家搜羅了 3 間人氣高、評價極佳的台中 SPA，不論你偏好高質感芳療、深層筋膜放鬆，或是結合瑜伽概念的全方位按摩，我們都能幫你找到最適合的療癒去處！

1.朵薩 WELLDOSHA SPA

朵薩 WELLDOSHA SPA 圖／朵薩 WELLDOSHA SPA
朵薩 WELLDOSHA SPA 圖／朵薩 WELLDOSHA SPA

🏠 地址：台中市西屯區市政北一路12號

⏰ 營業時間：10:00-21:00

朵薩 WELLDOSHA SPA 位於市政北一路靠近文心路口，獨棟兩層樓建築，地下室為專屬停車場。一樓是醫美診所和家宴料理輕食區，二樓才是 SPA 按摩包廂區，採庭院式建築，院中和建築物周遭種植許多樹木，加上落地玻璃窗設計，一眼望去彷彿置身樹林中。

朵薩 SPA 課程有精油按摩、熱石、美背美胸、岩盤浴、去角質、孕婦 SPA 等等，按摩前會先諮詢身體狀況，也可由諮詢師搭配課程；SPA 房是個人獨立包廂，內有衛浴設備，精油按摩前後皆可沐浴，隱私性和舒適度都極高。

我們這次體驗的是個人化芳香溫熱 SPA 按摩，除了精油按摩，還會用溫灸儀按摩需加強的部位，芳療師手法非常熟練，按到穴位微酸又很舒服，芳療師也會隨時確認你的狀況，小細節無微不至。整體而言是非常推薦的 SPA！

2.Yogilini Yoga SPA

Yogilini Yoga SPA 圖／Yogilini Yoga SPA
Yogilini Yoga SPA 圖／Yogilini Yoga SPA

🏠 地址：台中市南屯區大墩十一街411號

⏰ 營業時間：平日 08:30-21:30

週六 08:30-20:30

週日 09:00-18:00

Yogilini Yoga SPA 位於大墩 11 街近台中 IKEA，外觀設計感十足，內部挑高還有植物穿插其中，有種來到世外桃源的平靜感，環境空間空間寬敞、私密度極高，芳療室中就有獨立衛浴設備，是完善且精緻私人的盥洗空間。

而 Yogilini 瑜珈 SPA 會館的課程都是身體精油按摩，芳療師會先詢問身體狀況以及需要加強的地方，在沐浴的同時，芳療師會去調配精油，所以每個人的精油都是完全客製化的，客人在沐浴結束後，再用電話通知芳療師開始按摩；按摩結束後也完全不會有黏膩感，不洗掉也沒關係，放鬆之餘也有種回歸自然，心靈放鬆的感覺。

最後還可到餐廳享用 SPA 餐，提供了非常完整且療癒的體驗，如果你也是喜歡客製化的按摩體驗，和療癒且隱私性高的舒適 SPA 空間的話，Yogilini Yoga SPA 絕對可以成為你的首選！

3.ANMO SPA

ANMO SPA 圖／ANMO SPA
ANMO SPA 圖／ANMO SPA

🏠 地址：台中市北區中清路一段668號1樓

⏰ 營業時間：10:00-22:00

ANMO SPA 位於北區曉明女中附近，從地下停車場電梯一上來即可看到位於大樓一樓的深色店門口；店面小巧精緻，裝潢帶有東南亞風格，目前有兩間獨立按摩房間，共有四位按摩師可以選擇，由於採預約制，所以想體驗的話，記得要先提早打電話預約。

SPA 按摩為兩小時，包含全身指壓或精油按摩等基本服務，也可以額外搭配熱石、刮痧、拉筋、拔罐等專業項目，全程按摩師會指引你如何放鬆，也會跟你說明身體哪邊比較緊繃，讓你可以依照需求去做加購選擇，可以說是依照每個顧客不同的狀況，來客製化的按摩方案。

