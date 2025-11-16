不是追流行，連在地老饕都認證！ 3 家台中餐酒館 抓得住客人的味蕾

台中餐酒館選擇多到讓人眼花撩亂，但真正能獲得在地老饕青睞的，絕對不只是好拍而已。要酒好喝、食物到位、氛圍舒適，還得懂得抓住客人的味蕾與心情。這篇不是最新開幕追風潮的名單，而是連台中在地人都會回訪、認真想坐下好好喝一杯的 3 間餐酒館。

1.舟倉 Cabin Cafe

舟倉 Cabin Cafe 圖／舟倉 Cabin Cafe 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠 地址：台中市西區中美街108巷4號1樓

⏰ 營業時間：週日至週四 18:00-02:00，週五週六 18:00-03:00

舟倉 Cabin Cafe 位於審計新村附近，周邊停車位不多，搭乘大眾交通工具或計程車更為方便。這間台中酒吧屬於複合式空間，主軸為深夜咖啡廳、潮流服飾販售、酒吧，也會有老闆精心挑選不同風格的選物，整體環境頗有文青感！

作為一間酒吧，舟倉最大的特色是無酒單！調酒大多以茶酒與咖啡調酒為主題來創作，如果你沒有頭緒要喝什麼，也沒有關係，調酒師會根據你喜歡的風味和口感，調配出最適合你的飲品。

這次我們喝的烏龍茶混合琴酒，搭配乾燥玫瑰花、綿密泡沫，整杯酒口感層次豐富；第二輪的兩杯濃縮咖啡調酒，是以波本威士忌為基底，搭配紅糖與六倍濃縮咖啡，非常推薦給喜歡重口味的人！整體來說如果你喜歡未知、驚喜，那絕對會喜歡這間酒和環境都滿分的舟倉。

2.Vender Bar

Vender Bar 圖／Vender Bar 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠 地址：台中市五權西四街118號

⏰ 營業時間：週三至週日 14:00-03:00，週一週二公休

Vender Bar 是一家極具特色的地下酒吧！除了是新加坡及全世界調酒比賽裡的常勝軍外，更是亞洲 50 大酒吧的其中一家，必須先投幣才能打開的販賣機造型大門，走進這別有情調的空間。

這裡菜單也十分有特色，服務生會拿出一個宮格造型的木盒，盒內直接裝著調酒使用的材料，並標記酸甜苦辣等口味，讓客人清楚自己喜好的味道；如果你是有選擇障礙的人，不妨也可以到一旁轉蛋區，用命運決定要喝哪一杯，有趣又令人印象深刻。

但如果哪天只想在家，或是在外頭的綠園道喝一杯調酒，Vender Bar 也有提供外帶服務，可以販賣機挑了馬上就走喔！

3.栖.Habitatto

栖.Habitatto 圖／栖.Habitatto 提供

🏠 地址：台中市西區民權路217巷22號

⏰ 營業時間：19:00–02:00，週二公休

栖.Habitatto 位於台中西區民權路上，是由近 70 年老宅改造而成，內部燈光偏昏暗，是很有氛圍感的環境，一樓空間有吧檯、座位區，二樓也有包廂可以選擇，適合朋友聚會。

栖.Habitatto 的酒單主要都是以「茶」調和的酒，他們的鐵觀音調酒是熱門選項之一，茶香四溢、尾韻微帶苦澀，但回甘卻掌握的恰到好處。店員的服務熱情周到，會主動關心顧客，店內氛圍活潑輕鬆，讓人感覺到溫馨！若你是茶飲愛好者，相信這裡一定能滿足你的味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

