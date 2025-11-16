快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

不是追流行，連在地老饕都認證！ 3 家台中餐酒館 抓得住客人的味蕾

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／各業者　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／各業者　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中餐酒館選擇多到讓人眼花撩亂，但真正能獲得在地老饕青睞的，絕對不只是好拍而已。要酒好喝、食物到位、氛圍舒適，還得懂得抓住客人的味蕾與心情。這篇不是最新開幕追風潮的名單，而是連台中在地人都會回訪、認真想坐下好好喝一杯的 3 間餐酒館。

1.舟倉 Cabin Cafe

舟倉 Cabin Cafe 圖／舟倉 Cabin Cafe 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
舟倉 Cabin Cafe 圖／舟倉 Cabin Cafe 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠 地址：台中市西區中美街108巷4號1樓

⏰ 營業時間：週日至週四 18:00-02:00，週五週六 18:00-03:00

舟倉 Cabin Cafe 位於審計新村附近，周邊停車位不多，搭乘大眾交通工具或計程車更為方便。這間台中酒吧屬於複合式空間，主軸為深夜咖啡廳、潮流服飾販售、酒吧，也會有老闆精心挑選不同風格的選物，整體環境頗有文青感！

作為一間酒吧，舟倉最大的特色是無酒單！調酒大多以茶酒與咖啡調酒為主題來創作，如果你沒有頭緒要喝什麼，也沒有關係，調酒師會根據你喜歡的風味和口感，調配出最適合你的飲品。

這次我們喝的烏龍茶混合琴酒，搭配乾燥玫瑰花、綿密泡沫，整杯酒口感層次豐富；第二輪的兩杯濃縮咖啡調酒，是以波本威士忌為基底，搭配紅糖與六倍濃縮咖啡，非常推薦給喜歡重口味的人！整體來說如果你喜歡未知、驚喜，那絕對會喜歡這間酒和環境都滿分的舟倉。

2.Vender Bar

Vender Bar 圖／Vender Bar 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Vender Bar 圖／Vender Bar 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠 地址：台中市五權西四街118號

⏰ 營業時間：週三至週日 14:00-03:00，週一週二公休

Vender Bar 是一家極具特色的地下酒吧！除了是新加坡及全世界調酒比賽裡的常勝軍外，更是亞洲 50 大酒吧的其中一家，必須先投幣才能打開的販賣機造型大門，走進這別有情調的空間。

這裡菜單也十分有特色，服務生會拿出一個宮格造型的木盒，盒內直接裝著調酒使用的材料，並標記酸甜苦辣等口味，讓客人清楚自己喜好的味道；如果你是有選擇障礙的人，不妨也可以到一旁轉蛋區，用命運決定要喝哪一杯，有趣又令人印象深刻。

但如果哪天只想在家，或是在外頭的綠園道喝一杯調酒，Vender Bar 也有提供外帶服務，可以販賣機挑了馬上就走喔！

3.栖.Habitatto

栖.Habitatto 圖／栖.Habitatto 提供
栖.Habitatto 圖／栖.Habitatto 提供

🏠 地址：台中市西區民權路217巷22號

⏰ 營業時間：19:00–02:00，週二公休

栖.Habitatto 位於台中西區民權路上，是由近 70 年老宅改造而成，內部燈光偏昏暗，是很有氛圍感的環境，一樓空間有吧檯、座位區，二樓也有包廂可以選擇，適合朋友聚會。

栖.Habitatto 的酒單主要都是以「茶」調和的酒，他們的鐵觀音調酒是熱門選項之一，茶香四溢、尾韻微帶苦澀，但回甘卻掌握的恰到好處。店員的服務熱情周到，會主動關心顧客，店內氛圍活潑輕鬆，讓人感覺到溫馨！若你是茶飲愛好者，相信這裡一定能滿足你的味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀>>【台中酒吧推薦】內行人的喝酒排名清單！7 間台中評分最高酒吧評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒吧 咖啡廳 新加坡

七分之二的探索

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

世界第一傳奇酒吧：Bar Leone 標榜「大眾雞尾酒」

西班牙7人竊椅集團 2個月偷走超過1100張 專偷餐廳酒吧

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

格蘭菲迪 x Aston Martin F1「Club 1959」快閃店登台 限量聯名酒款、F1 Replica Car亮相 滿額抽2026 F1日本大獎賽雙人體驗

相關新聞

不是追流行，連在地老饕都認證！ 3 家台中餐酒館 抓得住客人的味蕾

台中餐酒館選擇多到讓人眼花撩亂，但真正能獲得「在地老饕」青睞的，絕對不只是好拍而已。要酒好喝、食物到位、氛圍舒適，還得懂得抓住客人的味蕾與心情。這篇不是最新開幕追風潮的名單，而是連台中在地人都會回訪、認真想坐下好好喝一杯的 3 間餐酒館。

彰化親子遊怎麼玩？ 5大必訪休閒農場、觀光工廠推薦

【FunTime小編群】每個週末都不知道要帶家中小寶貝去哪放電嗎？那就帶小孩到彰化玩吧！提到彰化便會想起彰化肉圓、鹿港老街，除此之外彰化還有很多有趣的親子景點～大人小孩都能玩得很盡興，看完FunTime小編介紹的彰化親子景點，讓你這個週末就想出發！

深藏口袋的寶藏店！ 台中現擀麵食「上席斤餅水餃店」 在地人激推「川味擔擔麵」吃過必愛上

udn走跳美食／糖糖 糖糖終於來訪深藏口袋已久的寶藏店上席斤餅水餃店啦！這間不只在地人推到爆，就連不少外地客都慕名而來，主打現擀麵食，聽說道道不採雷，招牌蔥油餅、川味擔擔麵、豆沙鍋餅都是人氣必點

連續5天「買一送一」！ 麵屋一燈插旗台中「文心秀泰店」 搶吃限定「奶白菌菇拉麵」、3大開幕優惠一次看

連續5天「買一送一」！ 麵屋一燈強勢開張「文心秀泰店」 限定「菌菇拉麵」第2碗半價

不用飛日本就能吃到！ 台中超人氣、超大份量道地「友鐵廣島燒專門店」推薦，昭和風復古氛圍必訪

udn走跳美食／糖糖 說到台中超人氣的廣島燒，友鐵廣島燒專門店絕對榜上有名！開幕至今依然人氣爆棚，想吃道地的日本味，不用飛廣島，在台中就能吃到，店家堅持使用日本進口原物料，不僅餐點份量十足、誠意

彰化必去鹿港！除了鹿港老街，還有這些景點、美食可以去

【FunTime小編群】鹿港為清代官府指定的官方港口之一，由於建設的早，因此鹿港擁有許多豐富的歷史古蹟，最古老的已有四百年的歷史，相當具有歷史意義。到鹿港除了可以來場古蹟巡禮、逛逛鹿港老街，還有許多值得一逛的景點、必吃美食及伴手禮，就讓FunTime小編一次告訴你！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。