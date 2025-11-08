週末來場約會！ 3 種台中室內約會活動推薦，下雨也不掃興

週末好不容易安排了約會，結果天空突然變臉？別急！台中的魅力可不是晴天限定，就算下雨，也能輕鬆安排一場不落俗套的浪漫行程。從讓身體徹底放鬆的按摩、一起做菜的烹飪課，到最能升溫感情的泡湯體驗，這些室內約會活動，不只擺脫天氣干擾，還能讓兩個人更靠近一點。

比起排隊打卡、冒雨趕行程，不如享受一場療癒身心的放鬆日！在台中，就算下雨，也能有 100 種方法談戀愛，而我們已經精選其中 3 個最浪漫、最剛好的選擇。

1.按摩

按摩就是最好的避雨＋放鬆方式，如果約會不知道要幹嘛，不如就相約一起來按摩，釋放上班一週的疲憊，不管是腳底按摩或是全身按摩，都是充電的好選擇，台中有很多 24 小時按摩館，讓按摩沒有時間限制，隨時都能讓你好好款待自己。

勁桑の元気按摩保養所 圖／勁桑の元気按摩保養所提供

像是在不老松、春不荖足湯同個集團下，年輕化的勁桑の元気按摩保養所，就是一個好選擇！這裡提供多種按摩服務，包含全身指壓、全身油壓、精油 SPA 以及腳底按摩，並搭配中藥泡腳與舒緩的肩頸按摩，讓人徹底放鬆身心，結束後還貼心提供濃郁的芝麻糊與熱茶，讓顧客在結束療程後能夠繼續享受放鬆時光；按摩完之後疲憊消失，再去吃頓大餐，就是情侶約會簡單又樸實的一天。

2.烹飪課程

一起煮飯是情侶活動中，最有愛的其中一件事，而且烹飪課程完全不受天氣影響，只要選擇兩個人都想吃的菜餚、有足夠的默契，八九不離十都能有個完美的約會！

像是以廚房美學起家的台中廚藝教室 Park Kitchen ，就很推薦情侶前往，空間一樓為廚具展示中心，走上二樓即可看到結合廚房與生活美學空間的烹飪教室。

Park Kitchen 圖／Park Kitchen

教室左方為吧檯式教學檯面，約可容納 10 人左右，每堂廚藝課程搭配一名助教，食譜內容縝密完善，由老師示範烹飪課程步驟，料理完可享一套午餐；烹飪教室右邊則是用餐空間，每個角落都展現著 Park Kitchen 的美感及生活態度，大至裝潢設計，小至碗盤器皿，都讓在這裡上課成為一種享受。

3.溫泉

下雨這種微微涼的天氣，最適合的就是去泡湯了！一起泡湯是最直接增加感情親密度的方式，所以約會當天如果突然下雨，也不要氣餒，說不定去泡個湯之後，雨過天晴，跟伴侶的感情還更好了。

谷關露泉渡假溫泉館 圖／谷關露泉渡假溫泉館

台中泡湯的話，特別推薦谷關露泉渡假溫泉館，這裡主打日式禪風，透明玻璃的外型和谷關溫泉的山林自然融合，在台中溫泉中有著絕佳地理位置，門前即可停車，一樓對面是公車站，同時鄰近商店街。

湯屋隱密性佳而且通風良好，邊泡溫泉還能邊欣賞窗外景色，季節正好還能賞楓，池子邊的薰香精油組可以自由使用；泡湯之餘若要休息，一旁備有專用茶具及高檔茶葉，充分利用細節使人全身都感覺放鬆。

