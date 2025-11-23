出差要帶什麼回辦公室？ 這3家伴手禮，用心又不傷荷包

出差到台中，一回到辦公室同事總會期待地問：「有帶伴手禮嗎？」想挑個用心又不傷荷包的好物，卻苦惱不知道該買什麼最剛好？別擔心！這篇精選名單就是為忙碌的你而生。

我們從台中眾多伴手禮中挑出 3 家最實際、最不踩雷的選擇！口味大眾、價格親切、送誰都不失禮，無論是辦公室分食的生吐司、秒殺的牛軋糖，或是優雅又具有質感的日式點心，都能讓同事一口吃到你的誠意。

1.一覺吐司

一覺吐司 圖／一覺吐司提供

🏠 地址：台中市南屯區大墩路673號

⏰ 營業時間：11:00–19:00

一覺吐司專注於高級生吐司，堅持選用日本進口高級麵粉、德國鮮奶油、紐西蘭無鹽奶油等頂級原料，並以日本職人技術製作，致力於提供質地柔軟、口感綿密的生吐司，品牌堅持無添加雞蛋和蜂蜜，讓過敏體質的顧客也能安心享用。

原味生吐司是品牌經典招牌，但其他熱門品項，像是皇家栗子乳酪生吐司、相思蜜紅豆生吐司，和起司四重奏生吐司出乎意料的廣受大家好評。早上來公司拿一兩片，配上現煮咖啡，就是簡單又好吃的早餐組合了！

2.米提爾牛軋糖

米提爾牛軋糖 圖／米提爾牛軋糖提供

🏠 地址：台中市北屯區大連路二段26號

⏰ 營業時間：10:00–21:00，週二公休

米提爾牛軋糖從麵包烘培起家，後轉型成為牛軋糖的專賣店，這裡的牛嘎糖都堅持以手工製作，並且選用頂級的杏仁果粒和進口天然乳製品為原料，是奶香很濃郁、口感紮實的牛軋糖。

這間台中伴手禮有多家分店，是熱門的伴手禮據點。店面裝潢都以明亮、乾淨的風格呈現。這次除了牛嘎糖外，其實買了更多他們的小蛋糕，他們的糕點是很傳統台味的那種，讓人一吃就有回到小時候，家裡巷口麵包店的感覺，下午茶的時候，同事一人拿一塊也都說好吃！

3.星野製菓

星野製菓 圖／星野製菓提供

🏠 地址：台中市西區公益路132號

⏰ 營業時間：週一至週六 09:00-22:00

星野製菓源自東京多摩川，製菓歷史已超過 60 年，是台中伴手禮的知名老店。中公益總店店內裝潢風格為高雅的日式沈穩風，販售多元的日式點心，像是各式口味的大福、千層蛋糕、生乳捲、達克瓦茲等，其中最熱門的伴手禮推薦，就是日式的生銅鑼燒和常溫銅鑼燒！

服務人員熱情親切，不僅介紹詳細，也有提供試吃服務，店內還有熱茶供客人享用，搭配吃下來真的很幸福，生銅鑼燒內餡冰冰涼涼，讓原本甜膩的奶油多了一絲冰淇淋口感，餅皮香氣十足，一口咖啡一口銅鑼燒，有韻味而不膩，也是下午茶必殺器！

延伸閱讀>>【台中伴手禮推薦】有名好吃好體面！精選 15 間台中餅乾蛋糕伴手禮

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」