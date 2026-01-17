寒假省錢攻略！ 3大名店「12歲以下免費入座」爽吃牛排、火鍋 加碼「滿分考卷」換免費拉麵

寒假親子吃到爽！ 為了減輕家長帶孩子出門放電的餐飲負擔，人氣連鎖餐廳紛紛祭出「兒童免費吃」超值活動！從大口吃肉的鮮切牛排、美式輕食義大利麵，到暖胃的質感火鍋應有盡有，甚至還有「滿分考卷」獎勵，統統收進口袋名單，寒假啟動衝一波！

．Texas Roadhouse 德州鮮切牛排／週五、日限定「免費兒童餐」

Texas Roadhouse德州鮮切牛排輕鬆愉快的美式餐廳氛圍，在國內擁有不少粉絲。圖／開展餐飲集團提供

以手工鮮切牛排聞名的「Texas Roadhouse 德州鮮切牛排」，是家庭客層的最愛！寒假期間，每週五（台中店限定）與每週日（民生店限定），只要大人點用主菜乙道（排除商業午餐、漢堡、三明治、義大利麵），12歲以下小孩即可免費享用兒童餐乙份（冠軍豬肋排四骨除外），1位大人陪1位小孩、2位大人陪2位以此類推，份量超紮實！

這裡的迷你起司漢堡、雞柳條讓孩子吃得飽飽又開心，爸媽則大口享用鮮嫩牛排，家庭用餐氛圍超讚！

．貳樓餐廳 Second Floor／週二下午「小孩免費特餐」寵物親子友善

在「貳樓」，每一次早午餐都是生活的小慶祝。圖／貳樓提供

以親子＆寵物超友善聞名的貳樓，寒假加碼回饋推出，國定假日除外，於每週二14:00後，只要大人內用點一道主餐滿額低消，12歲以下小孩出示證明，就能免費吃一份「兒童特餐」（一位大人最多招待2位小孩），餐點依當日供應、不另收10%服務費，CP值爆表！

圖／翻攝Second Floor 貳樓臉書

質感火鍋品牌時辣苑超佛心！只要大人開鍋，140cm以下小孩一律免費（不分平日假日、不收兒童服務費、不限人數，還可併用其他優惠），飲料喝到飽、哈根達斯無限挖、精緻甜點任吃！店內還有多款不辣甘甜湯底，如蔬骨、番茄湯底，超適合親子共鍋，小朋友吃得開心，爸媽也涮得盡興！

圖／翻攝時辣苑-和牛麻辣鍋臉書

圖／麵匡匡提供 陳睿中

提到寒假優惠，學霸們的福利也不能漏掉！連鎖拉麵店「麵匡匡」長期推行獎勵計畫，只要拿出努力的證明，就能免費加餐。

凡國小、國中、高中學子，出示「100分考卷」並點購一份標準拉麵，即免費招待「寶寶拉麵」或「明太子叉燒飯」2選1；沒有滿分也別灰心，同步鼓勵成績達90分（含）以上，點購標準拉麵也可免費獲得「溏心蛋」乙份，讓孩子寒假吃得開心又有成就感。

圖／麵匡匡提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」