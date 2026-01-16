南港人先衝！ 「漢來上海湯包」南港LaLaport開幕 限時5折、滿千送百、免費送生煎包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
漢來上海湯包進駐南港LaLaport。圖／漢來美食提供
南港人先衝！漢來美食集團旗下、深受老饕喜愛的「漢來上海湯包」，將於1/16正式插旗南港LaLaport，慶祝新店進駐，官方祭出超狂「半價優惠」，開幕首日雙人套餐直接打5折，且首三日消費滿額再加碼送「蝦肉生煎湯包」兌換券，吃貨們爽嗑CP值噴汁湯包！

<a href='/search/tagging/1013/漢來上海湯包' rel='漢來上海湯包' data-rel='/1013/246326' class='tag'><strong>漢來上海湯包</strong></a>進駐南港LaLaport。圖／漢來美食提供
創立於1995年的「漢來上海湯包」，以老師傅精湛的18摺手工技術聞名，主打皮薄、餡多且湯汁飽滿的經典口感，每年熱銷將近350萬顆湯包，目前全台已有7間分店，繼去年8月進駐台北 DREAM PLAZA之後，再度瞄準南港商圈，打造第二間的南港LaLaport據點。

店內也提供豐富的川滬風格料理，其中，回購率最高的明星商品莫過於「排骨蛋炒飯」，選用厚切豬排炸至外酥內嫩，搭配粒粒分明的蛋炒飯，讓不少人一試成主顧。此外，融合酥脆底層與飽滿肉餡的「生煎湯包」、開胃首選「口水雞」以及「蔥油乾拌麵」，都是招牌美味。

漢來上海湯包結合川滬料理。圖／漢來美食提供
開幕限時優惠！南港LaLaport店祭出多重好禮：1/16開幕當天，指定「雙人套餐半價」(午、晚餐各限量前50組)；1/16至1/18，單筆消費滿800元就送「蝦肉生煎湯包」兌換券；2/13前只要內用單筆滿1,000元，就送「100元抵用券」，趕快趁著開幕衝一波。

湯包 漢來 LaLaport 南港美食 漢來上海湯包

