全台最大1000坪來了！ 「我家牛排」高雄同盟店1／25開幕 390元起爽吃百道Buffet 「預約日」曝光快搶訂位

全台最大「1000坪我家牛排」來了！ 被網友戲稱「被牛排耽誤的Buffet」平價牛排霸主「我家牛排」又要進化了。原本由板橋遠科店稱霸的全台最大旗艦店頭銜，將在2026年1月25日正式讓位給全新開幕的「我家牛排高雄同盟店」，占地高達1000坪，空間寬敞明亮，可容納數百位賓客，完美解決南部家庭與公司聚餐找不到大場地的痛點！

圖／翻攝我家牛排臉書

原「牛角旗艦店」舊址、這間位於三民區同盟三路的超級旗艦店，將於1月25日盛大開幕，並在1月19日凌晨00:00開放「我家牛排」官網線上預約訂位，記得定好鬧鐘。

最讓人期待的是，高雄同盟店將全面引進北部大受好評的「豪華自助吧模式」，提供超過百道豐富菜色，包含冷盤、熱炒、港式蒸點、炸物及甜點。網友推爆的「獨門炸雞翅」、牛肉壽喜燒、麻辣鴨血等經典美味，以及超過20種現切當季水果、品牌冰淇淋與專櫃級甜點統統有！ 我家牛排板橋遠科店熟食區示意圖。圖／翻攝我家牛排官網

餐價部分也同步公開，單吃自助吧每人只要390元+10%起，若想搭配主餐，最低價的「特製牛排」含自助吧也僅需420元+10%，就包含百道自助吧無限供應，吃飽喝足超划算！

我家牛排高雄同盟店，最新菜單。圖／翻攝我家牛排官網

歡慶開幕，店家更祭出超狂優惠，開幕後連續4週更推出超狂慶祝活動：消費滿1000元即可參加抽獎，每週送出10名1000元折價券，高雄吃貨們衝了！

我家牛排（同盟店）（訂位連結）

．地址：高雄市三民區同盟三路598號

．開幕時間：1/25開幕

．訂位開放：1/19凌晨0點

