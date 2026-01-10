「馬年吃到飽」優惠！ 台北「五星級飯店Buffet」屬馬半價、壽星免費、壯世代7折 除夕加碼送「佛跳牆」
吃到飽控快衝！ 台北各大五星級飯店紛紛祭出馬年超狂優惠大比拚，台北新板希爾頓酒店推出「屬馬、姓名有馬」即享半價優惠；JR 東日本大飯店則主打「壯世代」折扣與壽星免費方案；若想體驗極致奢華，文華東方的帝王蟹與龍蝦宴也正式開跑！
⊙屬馬、姓「馬」快看！「悅．市集」大西洋經典料理吃到飽 2人同行1人半價
台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日餐廳」這波主打「大西洋風味」主題，串聯歐洲西岸與美洲的經典美味，如加勒比海香辣烤魚、葡國紅酒燴牛尾、薩丁尼亞珍珠麵沙拉、英式漁人派、鹽烤大西洋鮭魚等，滿滿異國風情美味，都能無限量享用。
假日更特別準備了「威靈頓牛排」，以金黃酥皮包裹嫩口的紐西蘭菲力，肉控絕對不能錯過。
最受矚目的好康是，即日起至2/28，只要「生肖屬馬」或是姓名中含有「馬」字(同音亦可)，現場用餐即享「2人同行、第2位半價」。快翻開農民曆或身分證，約上身邊的好友爽嗑一波(春節期間2/14至2/22不適用）。
⊙爽嗑松葉蟹腳、燒臘！「鉑麗安」中華料理吃到飽 壯世代再享7折
台北JR東日本大飯店「鉑麗安全日餐廳」，即日起至3/4推出「中華料理主題自助餐」，現場不只有廣式烤鴨、秘製脆皮五花肉，還有爐烤香料牛排與法式燉牛舌，燒臘、熱炒、海味、滋補湯品一次滿足。
1月假日加碼供應香箱蟹，2月春節及假日更升級推出「松葉蟹腳」吃到飽，海味滿載超澎湃。
餐廳平日午晚餐及週五午餐每位1480元+10%，假日及週五晚餐1680元+10%。更於即日起至3月底，週一至週五午餐時段，60歲以上的「壯世代」貴賓，可享7折優惠；若是當月壽星，揪團「四人同行」還能享壽星免費，超適合家庭春節大聚餐！
⊙帝王蟹、龍蝦、佛跳牆陪你過年！「文華Café」海陸饗宴 除夕加碼佛跳牆
台北文華東方酒店「文華Café」絕對是春節期間犒賞首選。春節檔期海鮮吧華麗升級，不僅有「帝王蟹、龍蝦」無限吃到飽，還有現切爐烤肋眼牛排、寰宇料理、沙拉吧、新春主題甜點吧任選。
此外，飯店更加碼回饋，每位成人用餐即贈「蠔皇原汁燉澳鮑」及「燕窩百合蓮子甜湯」。除夕當天(2/16)更會驚喜送上「雅閣佛跳牆」一份。除夕當天每位3,680元+10%，初一至初六每位3,380元+10%，目前預訂狀況熱烈，想要一嚐顶级海陸饗宴的饕客，趕快手刀定位！
編輯推薦
