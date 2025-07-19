鰻魚控不用飛日本！ 土用丑日「5大鰻魚名店」優惠出擊 鰻魚便當買1送1、雙人套餐吃好吃滿

一年就等這兩天！ 鰻魚控盛夏補氣不用飛日本。七月下旬，日本迎來「土用丑日」，傳統上會吃鰻魚補充體力，提升元氣、對抗暑氣。2025年的土用丑日落在7/19(第一丑)與7/31(第二丑)，不只日式料理餐廳齊推限定套餐，更有買一送一、限量小禮等超值優惠。

● 四代目菊川

圖／四代目菊川

來自日本名古屋的90年鰻魚老店「四代目菊川」，延續現殺現烤的職人精神，推出期間限定「盛夏雙味鰻宴」雙人套餐，即日起至8/31於全台5店開吃。招牌「鰻三吃」使用秋田小町米與蒲燒鰻魚，從原味、搭配海苔蔥花山葵、再進化成茶泡飯三吃吃法；另一款「白燒刺身御膳」主打屏東養殖日本鰻，以無醬炭烤手法保留最原始鮮甜。

此外，7/19起內用單筆滿千元還可獲贈「夏季熟客招待券」，8月至10月憑券再兌換限定料理，數量有限、送完為止！

● 小倉屋

圖／小倉屋

源自百年老舖「田舍庵」的小倉屋，今年的「土用丑鰻魚祭」延長至8/24，其中，7/19、7/31限時兩天，在台北光復本店推出「鰻蒸竹定食」外帶便當買一送一，每人限購一份，現場排隊限量100組，還加碼送出價值千元的「小倉屋×樂扣樂扣聯名保鮮盒」，誠意爆表。

內用方面也有升級福利，7/19至8/24凡於光復或大直店點選鰻魚定食，完成任務加入會員，即可免費兌換「鰻魚茶碗蒸」一份。新品「鰻魚山藥冷烏龍定食」也同步上市，全店活動享88折，父親節聚餐也很合適。

● 大戶屋

圖／大戶屋

大戶屋則以夏日解膩路線出擊！主打「炭烤鰻魚蓋飯」與「炭烤鰻魚三吃」，嚴選高品質鰻魚搭配獨門醬汁炭烤，口感細緻入味。7/19至7/31活動期間，凡點上述任一餐點即可享三款夏季新品飲品（如「小黃瓜青檸飲」、「果香芭芒柳」、「芒果撈」）現折10元，甜甜價非常適合清涼解暑。

● 莞固和食

圖／莞固和食

以高質感日料著稱的「莞固和食」，則推出風格典雅的「鰻三味極上刺身御膳」，融合夏季滋養概念，提供三吃版本的鰻魚享受。從原味蒲燒到搭配山葵與藥味、最後以昆布高湯製成的茶泡飯，每一口都像在日本街頭吃飯的真實感。

整套御膳搭配空運海膽、黑鮪中腹刺身，味道奢華又清爽，即日起供應至9/28止，是注重飲食質感的你不容錯過的選擇。

● 伊勢路勝勢

圖／伊勢路勝勢

來自三重縣的「伊勢路勝勢」，則推出結合海陸雙享的「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」，主角豬排是使用一隻豬僅能取兩塊的極品肋眼蓋肉，炸至粉嫩酥脆，搭配香酥白燒鰻魚，吃起來層次豐富、非常飽足。

7/19與7/31當天點購指定套餐，加碼送「鰻魚南蠻漬」小菜一份，元氣補到位。另外，新會員註冊「慕里諾PRO級會員」還可免費兌換腰內豬排一顆。

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