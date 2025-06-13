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省錢也能浪漫環歐！跟著她這樣玩 一個月「 只花3萬多」 旅居歐洲20國

聯合新聞網／ 旅遊美食站／讀者投稿
圖／Vivi羅琳
圖／Vivi羅琳

【文．圖／Vivi羅琳】

如何月花三萬多旅居環遊歐洲呢？

有很多人會覺得不可思議！也有很多人會沒看文章或沒聽分享會，就開始在網路上亂批評。但是我為什麼要分享呢？因為想要幫助大家實現環遊世界的夢想！而實際上很多背包客以及窮遊的朋友都做到囉，只是他們的方法也許和我不一樣，也或者他們沒有分享出來，或是他們說出來了但不見得大家做得到。因此，我在這裡分享出來，請大家慢慢地看完，然後再評估自己可否實現低價環歐的夢想！

瑞士Iseltwald-韓劇愛的迫降：玄彬彈白色鋼琴的木橋、小湖。圖／Vivi羅琳
瑞士Iseltwald-韓劇愛的迫降：玄彬彈白色鋼琴的木橋、小湖。圖／Vivi羅琳

首先我會先在自己的花費上分成五等分：食、住、行、零用（含衣服以及育樂）、機票。然後每等分有固定的預算，那麼就可以做到每月只花3萬多，這樣才可以長期旅居。如果是要短期的人，就不適合這種算法喔！以下是我的介紹：

食的方面，因為歐洲的餐廳很貴，所以當然是要自己每天煮來吃或是吃微波食物，若偶爾想要吃些美食大餐，則可以算在自己的零用裡面。歐洲的超市東西很多都很便宜，畢竟他們是畜牧業的國家為主，常常台灣貴的東西，那裡就會很便宜，因此食物採買是不用擔心的。每天我都是7歐左右的預算，所以一個月大概是7千台幣左右。

出國在青年旅社或是Bnb自己煮來吃，營養便宜又健康。圖／Vivi羅琳
出國在青年旅社或是Bnb自己煮來吃，營養便宜又健康。圖／Vivi羅琳

住的方面，當然就是住青年旅社、guest house或是共享公寓。有些人受得了天天住在青年旅舍，可以認識很多人；但是有些人受不了就可以選擇後者。後者通常是要住宿超過一個月才會比較便宜喔！共享公寓就跟租雅房是一樣的，要給押金的，通常我整個月預算會在2萬2千元台幣以內。

在匈牙利租到一個套房公寓兩個月，有小廚房、小客廳、沙發床、雙人床以及廁所，要給押金。圖／Vivi羅琳
在匈牙利租到一個套房公寓兩個月，有小廚房、小客廳、沙發床、雙人床以及廁所，要給押金。圖／Vivi羅琳

行的部分，有人說天天不出門就可以月花3萬多啦，但是我是有出門喔，不可能到了歐洲不出門呀！其實歐洲很多城市都很小，只要用走的就可以到達，因此沒有大家想的那麼困難。我大都是用走路，就可以逛完整個老城景點！至於大城市，也會有套票或是月票可以買，所以出門不成問題的。一個星期我都會出去兩三次遠一點的地方，一個月我的預算是5千台幣左右。

在葡萄牙里斯本最流行的交通工具就是古典的電車；但是有很多的扒手，所以要小心！圖／Vivi羅琳
在葡萄牙里斯本最流行的交通工具就是古典的電車；但是有很多的扒手，所以要小心！圖／Vivi羅琳

零用的部分，我通常都是把吃、住以及交通的費用省下來，就是我的零用錢囉！如果你不能省，那就抓個2千台幣左右，這些零用金可以拿去買一些需要付門票又很值得的景點、二手衣服或是一些交際的費用。在歐洲，酒吧的交際費用通常是一杯飲料，大概5到7歐左右，所以是相當便宜的，不用擔心。

在歐洲很流行二手衣服商店，每到年底都會大特價：只4歐！衣服就像全新一樣乾淨又實惠！圖／Vivi羅琳
在歐洲很流行二手衣服商店，每到年底都會大特價：只4歐！衣服就像全新一樣乾淨又實惠！圖／Vivi羅琳

最後則是機票的部分，當然是買來回票比較便宜；但是如果你不知道會在歐洲多久，就不推薦來回票，然後記得要用銀行的分期卡才可以分期零利率喔！這樣一個月我大概只要付給銀行大概2千左右台幣。

所以綜合以上，我大概就是月花3萬5千元左右！再加上我很喜歡拍風景照，沒有很喜歡去皇宮或是博物館，所以我可以省下的零用錢會更多，因此我常常花的錢並沒有到3萬5，因此把我的小撇步告訴大家，希望能幫到大家忙喔！

在希臘聖托里尼，這裡是地圖上顯示的最佳拍攝景點。圖／Vivi羅琳
在希臘聖托里尼，這裡是地圖上顯示的最佳拍攝景點。圖／Vivi羅琳

本文經 Vivi羅琳追愛旅行ing 授權投稿，轉載於 udn 聯合新聞網|旅遊美食站，未經同意請勿轉載！

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葡萄牙 美食 歐洲 機票

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