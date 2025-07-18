【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多元旅居歐洲：從「吃」開始省

歐洲旅居也能吃得省

暨上次和大家談過如何月花三萬多旅居環遊歐洲後，這次來跟大家聊聊裡面的細節。

首先先從食物方面說起：有些人可能會覺得在歐洲旅居食物方面會花費非常地高；但是其實不然！因為只要你願意「自己煮」，那麼在歐洲旅居就不是夢想。為什麼這樣說呢？雖然網路上說：因烏俄戰爭，讓物價更是高昂，也有很多部落客或是網紅予以認同；但是我要說：其實就是物價再怎麼貴，也還是比我們島國來的便宜！因為他們是畜牧業國家，所以肉類或是菜類絕對比台灣便宜的！這點是不用擔心的。(網紅們之所以這樣說，其實是針對餐廳或是特定商品；而不是全部。)

希臘聖托里尼的一家餐廳。在歐洲餐廳是可以只點飲料的。一邊喝檸檬氣水，一邊看夜景，非常浪漫！圖／Vivi羅琳

實際採購分享

例如：一整包的雞腿（不管是冷藏或是冷凍）就只要2-3歐而已，我自己買冷凍的有八隻雞腿，冷藏的約五隻，我都可以吃個三～四天左右（因為我一天只吃兩餐）。又一大袋一公斤的蘋果，也相當便宜約2歐左右，所以我常常可以吃（一天一顆）超過一星期呢！

蔬菜也是有綜合切好的小袋或是單買的蔬菜，都是一兩歐搞定！米飯或是麵類也都是一樣類似的價格，甚至一公斤的米都不到兩歐！（因此在台灣超市我還買不下去，覺得好貴！）所以這樣算下來，一天我在吃的預算是七歐；但是改成自己每天煮，就更省，一天可能吃不到台幣一百元呢！所以我就可以把錢省下來作為交際的零用錢。

餐廳 or 自煮？

有些人說：「我出國當然要吃道地的食物呀！幹嘛要自己煮？！」我認為可以！只是餐廳通常都是三百以上，這裡指的是南歐；其他西歐北歐都是八百以上，因此，如果要便宜的餐廳就只能去東南歐喔！所以要旅居超過一個月或是要省錢的人，勢必就一定要自己煮來吃，或是偶而吃餐廳；絕對不可能每天吃外面的啦！

懶的煮的話，超市也有現成切好的蔬菜、肉和水果，只要把蔬菜微波即可。照片厚片馬鈴薯蛋餅是西班牙的 Tortilla。圖／Vivi羅琳

微波食品也能吃得好

有另外一個做法也可以滿足不會煮或是懶的煮的人的旅行法就是「吃微波食物」。我第一年旅行的時候，一個城市通常會停留三天到一星期。因為每天都要線上教學還要出去旅遊，實在很累也懶得煮，那麼大家就可以用這個方法。

其實微波食物很好吃，而且是道地的美食，通常一盒就是約三歐，所以我一天只吃兩餐，也的確控制在預算七歐內，再加上水果，就是有肉、有菜，又有水果的營養餐囉，因此每次青年旅社的旅客看到我的食物，都會覺得我在吃大餐！（他們就只會吃麵包或三明治而已。如果長期旅遊每天吃那些，我應該會昏倒，呵呵）

蘇格蘭超市都有賣的微波食物：Haggis。圖／Vivi羅琳

超節省背包客的秘訣

如果超市沒有賣微波食物，也可以選擇泡麵和罐頭，那麼一樣也是有肉和澱粉，菜就由水果代替。當然還是有些背包客比我還要省，我遇到一位香港背包客，他連路上的無花果或是野莓都會採來吃呢！不過大家還是要注意小心：因為有些狐狸會尿尿，一定要清洗乾淨（加一些鹽巴），才不至於把狐狸有毒的尿吃進嘴裡呀！

附近都沒有大超市，又很晚囉，我就選擇附近的小便利店購買泡麵跟罐頭。圖／Vivi羅琳

維他命是旅行好夥伴

如果吃微波食物怕營養不夠，也可以在出發前要準備好一些維他命！我自己就平常有再吃的習慣，所以旅居也一定會帶。如果太重也可以在歐洲直接去藥妝店購買，因為也絕對比台灣便宜唷（沒有關稅當然便宜囉！）這樣就不用怕會旅居會營養不夠或是昏倒囉。

交朋友省錢小技巧

另外，如果有朋友約出去，可以先告訴對方自己是背包客，預算只能一餐五歐以內，所以可以去便宜的餐廳或是咖啡店嗎？那麼對方絕對會帶你到一些你意想不到的有趣餐廳，就更增加旅遊秘密探險的趣味囉。更幸運一點的話，有些朋友還可能會請客，那麼又有機會省下更多的錢囉！呵呵。

在波蘭Krakow，六年沒見的老朋友請我吃了一頓大餐，並且聊了很多。圖／Vivi羅琳

去德國不來梅拜訪捷克遇到的西班牙gay朋友，他陪我逛了一天還請我吃了宵夜，真開心！圖／Vivi羅琳

總結：下一篇預告

以上就是針對如何月花三萬多旅居歐洲在食物部分的詳細說明。敬請期待，下次我會為大家說明在歐洲怎麼在衣服上省錢唷！

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