【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多元旅居歐洲：衣物省心省錢實戰秘訣

之前和大家提到如何月花三萬多旅居環遊歐洲，從「吃」開始省又健康的方法。這次來跟大家說旅居歐洲的時候，衣服方面要怎麼省又有品質。

這套洋裝是在捷克布拉格二手衣店買的。圖／Vivi羅琳

→二手衣物：歐洲旅居的保暖好選擇

首先，在歐洲的冬天，只有台灣冬天衣服的話，是絕對不夠的！教大家在歐洲遊行時，如果沒有帶太多衣服或是冬天衣服不夠保暖，可以去二手的服飾店或是跳蚤市場購買唷！雖然台灣人對於二手衣的普遍印象是髒臭又不衛生；但是我要告訴大家，其實在歐洲是很流行二手店的，不僅不臭也不糟糕，而且還幾乎像新的一樣，因為他們處理得非常好！

我唯一去過有異味的是加拿大的二手服飾店，不知為什麼他們沒有處理好，而且一堆一堆、非常雜亂，後來推測可能是因為量太大，無法處理完善。

但是在歐洲不會有這種問題，而且他們經常會有固定時間「大特價」，可以注意時間前去購買，像是接近年終時，幾乎是一折，連皮衣也是一折！我真想買一件，可惜我的行李箱已經裝不下囉。

這件非常厚的毛衣是西班牙巴塞隆納跳蚤市場買的。圖／Vivi羅琳

這兩件是在法國尼斯二手衣店買的。圖／Vivi羅琳

洗澡與洗衣：依氣候調整頻率

跟大家說個小秘訣：就是在歐洲天氣很乾燥！尤其是冬天，其實大家可以不用天天洗澡，可能清洗手腳即可。天氣太乾，每天清洗的結果，反而皮膚會很癢及脫皮，因此洗完澡後，是一定要擦乳液的！這就是為什麼大家常常聽到外國人怎麼可以一星期不洗頭，好幾天不洗澡的原因。我自己也是在歐洲冬天三天不洗澡，也真的不會臭，哈！這樣子其實就不用再在冬天時常常洗衣服，穿在外面的毛衣或是褲子、裙子，是可以替換搭配的，只要換常穿的衛生衣或內衣褲即可。

→洗衣方式與選擇建議

再來跟大家分享，歐洲旅居或是長期旅行時，要怎麼洗衣服呢？通常夏天，我會準備比較多件衣服、洋裝、輕薄或棉質的衣物，因為通常在洗完澡後，只要搓一搓即可，是最好清洗的。而冬天或是有時太忙、太累或是懶得洗的時候怎麼辦呢？我通常會堆積到兩星期，然後去找自助洗衣店洗！

為什麼我不直接交給飯店或是青年旅社呢？根據多次經驗是：他們都會把衣服皺皺的還給你，或是不小心把你的衣服染色了，而且費用又比外面貴！所以建議是可以使用bnb的洗衣機洗，或是找評價好的自助洗衣店洗（依Google map搜尋星等及評價）；但是如果你住的飯店比較高級，也許可以嘗試看看，很高級的飯店，清潔品質多半不會太差。

→清潔用品的輕便選擇

另外，要提醒大家的是，旅居也不大可能買一大罐洗衣精，通常會買一包一包的攜帶方便；不過，建議用量一點點就好喔，外國的洗衣精效力非常強，經常把我的衣服米黃色洗成白色，或是把合身的衣服洗成寬鬆的，甚至洗到沒有纖維。因此，我建議大家可以用自己隨身攜帶的洗髮精來清洗衣物，洗髮精去油又去污，真的超好用！還可以加一些沐浴乳，就會像給衣服塗乳液一樣，變得柔軟多囉！

這是在英國倫敦bnb裡的洗衣機和超級強洗衣精。圖／Vivi羅琳

→行李打包小技巧

最後建議大家：歐洲夏天可以多準備幾套輕薄的衣服，而冬天的衣服較厚重，可以準備三件毛衣，加上幾件衛生衣褲即可。褲子、裙子我通常是就各一件，畢竟搭乘飛機的行李重量愈重愈貴，可以節省行李箱的重量，才是首要的！

那麼就期待下次再告訴大家：在歐洲要如何選擇住的地方囉！

這兩件也是在捷克布拉格二手衣店買的。背景是克羅埃西亞Split。圖／Vivi羅琳

