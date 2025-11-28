【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多元旅居歐洲：玩得精采又省錢的交通娛樂安排

我們之前談到如何月花三萬多旅居環遊歐洲，在食、衣、住上面如何花的經濟又健康。今天要說的是最後一個：「在交通以及娛樂上，如何省又生活得精采。」

在倫敦知名哈利波特的King's Cross火車站月台。圖／Vivi羅琳

火車與月票選擇

通常大家都會覺得到歐洲要搭火車，一定要買Europe Pass，就可以到好多個國家坐火車免費！但是這邊要提醒大家，長期旅居的人可能就不適用了，因為Europe Pass是有限定一個月多少次或是一年多少次。如果你是旅居一個月，但是你並沒有要一直跨國，那麼對你來說就會很不划算！因此我推薦的是：不管地鐵或是火車，大家都可以買月票、周票或是季票（通常app或是賣票窗口都有），那樣真的可以省很多，也不用擔心每次的單程票很貴。

在巴塞隆納可以買10張票的卡。圖／Vivi羅琳

在捷克和歐洲便宜的火車上不一定會有冷氣，只好把窗戶打開。圖／Vivi羅琳

跨國交通工具比價

有些人要跨國旅行，則可以選擇flixbus或是getbybus，這兩個都可以在網路上訂到票，而且常有特價！如果想要比價的話，可以用Omio來比價。通常我都是在上面看到比較便宜的，就會直接查Omio顯示的當地巴士、火車，到官網買更便宜，通常可以省個1-3歐元手續費。

有時候距離沒那麼遠的，時間也差不多，巴士往往比火車還便宜，所以我會選巴士。如果要省錢，很多人也會坐夜間巴士，一覺醒來就到達了，不過要小心自己的隨身物品！

城市內移動方式

另外，其實歐洲很多的城市都挺小的，用走的就綽綽有餘了，替荷包省了不少。大家可以先規劃好去哪，一次走15分鐘，到第一個景點逛逛及拍照完後，再走15分鐘到下一個點，那麼就不會那麼累。安排不好的話，一次要走30分鐘的話，就真的挺累的。Google map可以是大家的小幫手，告訴大家大概要走多久。（但是山路例外，因為每個人體力不一）

在New castle及UK很多的公車站點建築不大一樣，出入口是朝人行道的方向而不是馬路。圖／Vivi羅琳

娛樂零用金規畫

由於我常常會自己煮來吃，又交通上會省到錢，因此我可以把這些錢拿來當我的零用金。如果你的食量很大或是一定要坐特快車的話，那麼可能就要額外撥出一個月幾千元的零用了。因為我通常零用會設定一個月大概花兩千左右，這樣才可以月花三萬多。如果大家想要對自己更好一點，就可以提高一些預算，那麼一個月可能就快四萬。

如何維持低零用金

至於我是如何做到零用金只有兩千的呢？其實也很簡單。因為我對於博物館、美術館或皇宮沒有什麼太大的興趣。因此我大部分要花的費用都是比較有名的或是有興趣的地方，其他我都是去漂亮景點，因此根本花不到什麼錢。

交際上面，我也是參加一些當地免費的語言交換來認識人，有時候只要一杯飲料即可（約五歐元）。和朋友出去，可以告訴朋友自已是背包客預算有限，只去七歐以內的咖啡廳或餐廳，那麼朋友還會帶你到便宜有趣的地方，因此真的花費不高。

在巴塞隆納參加BBQ和語言交換的社團。圖／Vivi羅琳

對於博物館、美術館愛好者，可以上網買便宜套票，或是月初第一個週末時，通常所有博物館等展覽都會是免費，可以挑這時候去。其他食、衣、住及交通的預算低一點，那麼應該也還是可以月花三萬多的。

在希臘雅典月初的週末，所有觀光景點都0元！圖／Vivi羅琳

結語

其實要到歐洲旅居幾個月真的一點都不難的，最後就祝福大家可以趕快行動吧！

延伸閱讀>>省錢也能浪漫環歐！跟著她這樣玩 一個月「 只花3萬多」 旅居歐洲20國

本文經 Vivi羅琳追愛旅行ing 授權投稿，轉載於 udn 聯合新聞網|旅遊美食站，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」