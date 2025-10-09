【歐洲旅居省錢術】如何月花三萬多旅居歐洲：經濟又安全的住宿攻略

之前有和大家說過：如何月花三萬多旅居歐洲，在吃和衣服上面要如何省錢又有品質健康。這次來告訴大家在住宿方面，究竟是要怎麼住，才可以省錢又安全呢？

青年旅社、bnb、共享公寓的差別

通常旅居的人都會選擇青年旅社、bnb，或是共享公寓。青年旅社比較多人會住在同一間房間，因此可能比較吵一點；但是卻可以認識很多的人。bnb有很多類型，都是有些人家裡空出來的房間、套房或公寓，有時候也會有室友；但是不會住在同一間，則有私人空間不受打擾，但是價格上就是比青年旅社貴一些；共享公寓就是跟台灣分租套房或雅房是一樣的，只是公共空間有時候外國人會喜歡聊天或是開home趴，偶爾會影響到私人作息，但是卻是比較便宜的，甚至不用押金。

（青年旅社上下舖一定要選鐵欄杆很粗的，爬梯或睡覺才不會晃動。在德國不來梅。圖／Vivi羅琳）

先住青旅再找公寓

我通常都是會先在青年旅社住一個星期，然後再慢慢找共享公寓。因為bnb雖然比旅館便宜一些，但是有些地方還是很貴，超過我一個月的預算（一萬到一萬七），所以我會選擇慢慢找短期可以住一到三個月的共享公寓。如果英文不好的人，可能就可以選擇便宜的bnb或是青年旅社即可。但是還是要小心選擇：像是青年旅社要選擇「星等超過8、及評價好」的會比較好；而bnb則要選擇「超讚房東」，服務才會好！

（在西班牙巴塞隆納租到月租450歐的小雅房。圖／Vivi羅琳）

用臉書租屋社團找房

如果英文比較好的，就可以跟我一樣，先住在青年旅社一星期，然後用臉書的租屋社團查看每天的新貼文，慢慢找。為何一定要臉書呢？因為不管用什麼網站，他們都要長租的或是回覆很慢，所以我就以我的經驗告訴大家：「用臉書社團找是最快的了」。因為他們都是要找室友，所以常常甚至連押金也不用了。真的非常地棒！

（在英國愛丁堡租到一間月租500磅的雙人床房間；但遇到無法溝通的室友，則勸大家盡快搬走！圖／Vivi羅琳）

租屋談判三大重點

那在看的時候怎麼談判呢？其實只要注意三個大方向：「公寓安靜的時間、打掃輪替、及可以住多久」。公寓的安靜時間通常都晚上十一點後，但是也要說明你比較注重休息時間，所以希望大家會彼此尊重。如果他說OK，那就太好了；以後如果他們開趴太大聲或是講話聊天很大聲很久，就可以請他們小聲。如果一開始沒說，可能之後就很難請他們小聲了。

打掃也是很重要的！如果不說，有些人就會弄很髒，然後你就會變成免費清潔工；反之，你可以請他們務必要打掃。最後，能住多久當然很重要！我通常都會先說一個月；但是如果不行就說兩個月，因為他們比較希望至少兩個月以上。因此我都會說我先住一個月，喜歡的話再住兩到三個月。之後就可以把這個地方當作基地，週末或是有空時，可以去鄰近的地方或其他國家玩，而沉重的行李就放在那裡不用帶來帶去，省了不少機票的托運費！

（這是在愛丁堡時，去近郊玩所住的bnb。圖／Vivi羅琳）

租屋提醒與小撇步

提醒大家幾個個小撇步：「一天可以看三家，有喜歡的就可以當晚決定」，如果沒有喜歡的，也要快速在三天內再去看別家，並且決定。因為好的共享公寓房間很快就會被搶走，除非剛好那時候不是旺季；不然真的一下就沒了。

另外也要小心那些租屋契約：通常用翻譯軟體看過之後，覺得「不合理的，就不要租」，以免惹上麻煩。而通常找室友的人都不寫契約的，因此我會再把「口頭說的打字出來傳訊息給他，及要求雙方提供ID或護照證件」，請對方在確認一次是否正確？這樣就比較有憑據了，免得日後對方出爾反爾。

（在東南歐羅馬尼亞可以租到一天只要約500台幣的整個公寓，包含廚房、浴室，和花園。圖／Vivi羅琳）

結語

那麼就期待下次和大家分享旅居歐洲交通及娛樂方面如何節省！

（在瑞士伯恩，只要和bnb主人認識打好關係後，隔年再來可以享有月租550歐的特惠！圖／Vivi羅琳）

