兒童節當然要去動物園！親子景點首選 全台「3座動物園」免費入園資訊1次看

本週將迎來兒童連假，全台多處親子景點祭出入園免門票活動。提到親子旅遊，動物園絕對佔有一席之地，udn小編特別整理「3座動物園」入園優惠資訊，讓大小朋友一同沉浸在療癒的動物世界裡。

圖／台北市立動物園提供

⬤ 台北市立動物園

馬來貘。圖／台北市立動物園提供

台北市2026兒童月，4/4兒童節當天，台北市國小以下學童憑台北市政府教育局「2026兒童月歡樂地圖」，即享兒童與陪同家長1名免費入園。

同時，4/3至4/6連假期間，至遊客服務中心領取探索學習單，完成後可回服務中心兌換限量小禮物，活動地點在兒童動物區、台灣動物區、非洲動物區等。

⬤ 新竹市立動物園

圖／新竹市立動物園提供

兒童節4/4當天，12歲以下兒童皆享入園免費，連假期間還有多樣精采活動和表演，像是故事劇場、動物導覽、魔術表演及吉祥物「河馬樂樂」見面會。

⬤ 壽山動物園

壽山動物園羊駝家族。圖／高雄市政府觀光局提供

壽山動物園「壽山童話祭」登場，4/3至4/6兒童連假期間，12歲以下兒童免費入園並享有餐飲優惠；同一活動時期，穿戴「壽Q家族」動物配件並與動物合照，完成任務即可在現場兌換「限量動物扇子」。

壽山動物園。記者宋原彰／翻攝

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