秀證件「自助早餐360元」！宜蘭「星級度假酒店」9周年「正餐期799元起」 4月一整月「兒童免費招待」
宜蘭「星級度假酒店」九周年，館內Buffet特別祭出正餐期優惠799元起，宜蘭人秀證件還能享「兩人同行早餐半價」，每人360元爽嗑自助餐檯！
位於宜蘭市中山路五段的「宜蘭悅川酒店」歡慶9周年，館內3F自助餐廳「羅琳西餐廳」祭出午餐799元、晚餐899元優惠價格，且已含服務費、平假日均適用。以晚餐為例，，每位成人最高現省256元（原價1,050+10%元）。
需注意的是，優惠活動至3/31，需主動告知使用此專案，並提前預訂；團體及禮券消費不適用。
此外，即日起至6/30，宜蘭縣民秀證件可享「兩人同行早餐半價」優惠，平均每人僅360元，供餐時間為7:00-10:00。用餐記得提前預訂，更多詳情依官網說明為主。
同場加映：4月兒童免費
4/1至4/30，「羅琳西餐廳」推出 午、晚餐「兩人同行、招待1位兒童免費」，且加碼4/3至4/6兒童節連假期間推出「兒童節限定菜色」，邀請爸爸媽媽帶著小孩一同過節吃大餐。兒童免費部分，其對象為11歲或150cm以下。
宜蘭悅川酒店
地址：宜蘭市中山路五段123號
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