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秀證件「自助早餐360元」！宜蘭「星級度假酒店」9周年「正餐期799元起」 4月一整月「兒童免費招待」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

宜蘭「星級度假酒店」九周年，館內Buffet特別祭出正餐期優惠799元起，宜蘭人秀證件還能享「兩人同行早餐半價」，每人360元爽嗑自助餐檯！

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／<a href='/search/tagging/1013/宜蘭悅川酒店' rel='宜蘭悅川酒店' data-rel='/1013/250235' class='tag'><strong>宜蘭悅川酒店</strong></a>官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

位於宜蘭市中山路五段的「宜蘭悅川酒店」歡慶9周年，館內3F自助餐廳「羅琳西餐廳」祭出午餐799元、晚餐899元優惠價格，且已含服務費、平假日均適用。以晚餐為例，，每位成人最高現省256元（原價1,050+10%元）。

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

需注意的是，優惠活動至3/31，需主動告知使用此專案，並提前預訂；團體及禮券消費不適用。

圖／宜蘭悅川酒店粉專
圖／宜蘭悅川酒店粉專

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

4-6月限定「日本美食祭」。圖／宜蘭悅川酒店官網
4-6月限定「日本美食祭」。圖／宜蘭悅川酒店官網

此外，即日起至6/30，宜蘭縣民秀證件可享「兩人同行早餐半價」優惠，平均每人僅360元，供餐時間為7:00-10:00。用餐記得提前預訂，更多詳情依官網說明為主。

示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網
示意圖，供應菜色依現場為準。圖／宜蘭悅川酒店官網

圖／宜蘭悅川酒店粉專
圖／宜蘭悅川酒店粉專

同場加映：4月兒童免費

4/1至4/30，「羅琳西餐廳」推出 午、晚餐「兩人同行、招待1位兒童免費」，且加碼4/3至4/6兒童節連假期間推出「兒童節限定菜色」，邀請爸爸媽媽帶著小孩一同過節吃大餐。兒童免費部分，其對象為11歲或150cm以下。

宜蘭悅川酒店

地址：宜蘭市中山路五段123號

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宜蘭悅川酒店 Buffet 吃到飽 兒童節 連假 早餐

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