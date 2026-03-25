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連續4天「人人免費入園」！全台首座希臘美學「觀光莊園」連假全開放 「兒童送爆米花、碰碰車免費體驗」1日遊暢玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園提供 呂慧瑜
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園提供 呂慧瑜

全台「最美莊園」免費入園！這次不限地區、不限年齡，連續4天「所有人入園免門票」，還有一系列兒童節活動，邀請大小朋友一同共襄盛舉。

圖／<a href='/search/tagging/1013/蓋婭莊園' rel='蓋婭莊園' data-rel='/1013/237885' class='tag'><strong>蓋婭莊園</strong></a>粉專
圖／蓋婭莊園粉專

首座希臘美學生技觀光莊園「蓋婭莊園」每月推出地區限定免費入園，為迎接4月連假，這次直接開放「人人免費入園」，4/3至4/6為期四天，入園統統免門票！還有兒童入園送爆米花、憑門票碰碰車免費體驗、期間限定DIY和魔術互動表演等精彩活動，一日遊排好排滿。

此外，蓋婭劇場、戶外草皮區另設置了「春日造景」，同框打卡並完成指定任務還有機會帶走精選好禮，活動詳情請見粉專貼文

香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網
香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網

蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供
蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供

蓋婭莊園 康倪時代美學生技園區

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

連假免費入園期間：2026/4/3～2026/4/6

營業時間：8:30-17:00

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