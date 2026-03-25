連續4天「人人免費入園」！全台首座希臘美學「觀光莊園」連假全開放 「兒童送爆米花、碰碰車免費體驗」1日遊暢玩

迎接2026年兒童節連假，台北各大星級飯店紛紛祭出超狂好康！不僅有飯店推出「兒童免費用餐」及「糖果裝到飽」活動，還有入住就送熱門景點門票，甚至有超萌的「天外奇蹟」蛋糕DIY組，讓爸媽帶孩子吃大餐省荷包。 ●台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：兒童免費用餐、糖果袋任你裝 台北萬豪酒店「Garden Kitchen」自助餐廳推出「童樂時光」活動，自4月3日至4月6日連假期間，只要大人帶著未滿12歲的小朋友用餐，並加入官方LINE領取兌換券，孩子就能「免費享用」午間或下午茶Buffet。 於午餐餐期時段更特別準備了「兒童造型糖果袋」，現場提供超過20款繽紛糖果，讓小朋友可以發揮創意，挑選自己喜歡的糖果裝滿帶回家，簡直是孩子們的夢想天堂！

2026-03-25 12:59