2026「高雄兒童節」太強了！不只日本「6隻擬真恐龍」首登台 「6公尺化石」集結6大亮點 「大會地圖、節目時刻表」1次收
連續6天嗨翻高雄！日本「DINO-A-LIVE 擬真恐龍」首度登台，將於兒童連假登陸高雄衛武營，「6大亮點」搶先曝光，就等連假闖進恐龍樂園冒險去！
2026高雄兒童節以「恐龍酷樂園」為主軸，重磅請到日本「DINO-A-LIVE 擬真恐龍」帶來超擬真恐龍秀，由6隻恐龍領軍每日3場、共12場沉浸式演出。本次「恐龍酷樂園」主打「6大亮點」，除了擬真恐龍表演外，還有「化石考古體驗」、闖關與互動遊戲「小恐龍探險家」、「掠食者市集」、「MOMO家族與虎姑婆活動」及「珍貴化石展」等精彩內容。
其中，「珍貴化石展」更將展出「6公尺滑齒龍化石」與加拿大國寶「彩斑菊石」，機會難得一定要把握；而市集部分則集結超過100攤，以恐龍為主題，從美食、文創到親子商品一應俱全。
2026高雄兒童節將於4/3至4/6連假期間強勢登場，活動場地位於衛武營國家藝術文化中心，活動為免費不需購票，兒童節就到高雄FUN玩一波！更多活動資訊請見高雄市政府教育局粉專。
大會地圖
舞台節目時刻表
2026高雄兒童節｜恐龍酷樂園
活動日期：2026/4/3～2026/4/6（活動時間以主辦單位最新公告為主）
地點：衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。