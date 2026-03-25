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2026「高雄兒童節」太強了！不只日本「6隻擬真恐龍」首登台 「6公尺化石」集結6大亮點 「大會地圖、節目時刻表」1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高雄市政府官方粉絲專頁、雄愛學-高雄市政府教育局粉專及DINO-A-LIVE官方IG
圖／高雄市政府官方粉絲專頁雄愛學-高雄市政府教育局粉專DINO-A-LIVE官方IG

連續6天嗨翻高雄！日本「DINO-A-LIVE 擬真恐龍」首度登台，將於兒童連假登陸高雄衛武營，「6大亮點」搶先曝光，就等連假闖進恐龍樂園冒險去！

圖／摘自<a href='/search/tagging/1013/高雄旅遊' rel='高雄旅遊' data-rel='/1013/89407' class='tag'><strong>高雄旅遊</strong></a>網
圖／摘自高雄旅遊網

坐落於高雄的衛武營國家藝術文化中心，是亞洲最大單一屋頂劇院。圖／衛武營提供
坐落於高雄的衛武營國家藝術文化中心，是亞洲最大單一屋頂劇院。圖／衛武營提供

2026高雄兒童節以「恐龍酷樂園」為主軸，重磅請到日本「DINO-A-LIVE 擬真恐龍」帶來超擬真恐龍秀，由6隻恐龍領軍每日3場、共12場沉浸式演出。本次「恐龍酷樂園」主打「6大亮點」，除了擬真恐龍表演外，還有「化石考古體驗」、闖關與互動遊戲「小恐龍探險家」、「掠食者市集」、「MOMO家族與虎姑婆活動」及「珍貴化石展」等精彩內容。

圖／高雄市政府官方粉絲專頁
圖／高雄市政府官方粉絲專頁

圖／高雄市政府官方粉絲專頁
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圖／雄愛學-高雄市政府教育局粉專
圖／雄愛學-高雄市政府教育局粉專

圖／雄愛學-高雄市政府教育局粉專
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其中，「珍貴化石展」更將展出「6公尺滑齒龍化石」與加拿大國寶「彩斑菊石」，機會難得一定要把握；而市集部分則集結超過100攤，以恐龍為主題，從美食、文創到親子商品一應俱全。

活動內容。圖／摘自高雄旅遊網
活動內容。圖／摘自高雄旅遊網

2026高雄兒童節將於4/3至4/6連假期間強勢登場，活動場地位於衛武營國家藝術文化中心，活動為免費不需購票，兒童節就到高雄FUN玩一波！更多活動資訊請見高雄市政府教育局粉專

大會地圖

大會地圖。圖／摘自高雄旅遊網
大會地圖。圖／摘自高雄旅遊網

舞台節目時刻表

舞台節目時刻表。圖／摘自高雄旅遊網
舞台節目時刻表。圖／摘自高雄旅遊網

2026高雄兒童節｜恐龍酷樂園

活動日期：2026/4/3～2026/4/6（活動時間以主辦單位最新公告為主）

地點：衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）

圖／摘自高雄旅遊網
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