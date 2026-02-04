樂桃飛日本「1580元起」今日開搶！「4大航空」優惠懶人包 華航、星宇、長榮最低「全航線73折」激省

不搶對不起荷包！2026年出國熱潮，各大航空公司紛紛祭出開年「超殺」優惠，從日韓短程到歐美長程都有。樂桃航空今日（4日）率先開跑，日本單程驚見「1580元起」神價；星宇、華航與長榮也沒打算讓位，分別祭出88折、78折甚至最高73折的超強折扣！

●樂桃航空：日本5航線限時開搶 1580元起爽飛沖繩

圖／樂桃航空

日本控快看！樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」今日正式啟動，促銷期間從2026年2月4日開始，一路搶票到2月8日23:59止。此次促銷適用於2月10日至10月23日的航班，最亮點莫過於台北(桃園)飛沖繩(那霸)單程只要1580元起（搭乘期間為2/23-3/31），且樂桃最大優勢是「不另收燃油費」，對小資族來說CP值爆表。

其他適用航線還包括：台北飛大阪2180元起、東京成田2390元起、名古屋2280元起，以及東京羽田2890元起。想規劃今年暑假或連假日本行的旅人，趕快登入官網下訂！

圖／星宇航空

星宇航空也不甘示弱，即日起至2月28日推出「馬不停蹄趣旅行」促銷。國人最愛的東京航線，來回含稅最低12,083元起，且還有機會搶先搭乘全台首架廣體客機「A350-1000」，體驗包含頭等艙在內的頂級4艙等服務。

此外，針對想省預算的旅客，星宇更祭出台北飛香港來回含稅只要5,845元起的甜甜價。若想去海島度假，飛往日本宮古島也僅需7,609元起，適用出發日期至6月30日止，快趁這波搶收春節後的第一趟旅行。

●中華航空：新春「年貨大街」大降價 釜山、曼谷萬元有找

圖／中華航空

華航今年以「年貨大街」為主題，祭出精選航線78折起的震撼優惠。即日起至2月22日，集結多條亞洲熱門航線，香港來回未稅僅2,886元起，釜山也只要6,216元起，而泰國曼谷4,200元起。

華航這次促銷的出發時間跨度非常大，從即日起一直到2026年6月30日，無論是寒假尾聲的出國計畫，還是初夏的旅遊旺季，都能在這次促銷中找到適合的機位。

●長榮航空：加碼祭出「全航線73折」 鎖定美西航線激省

圖／長榮航空

長榮航空為了迎接馬年，特別推出「快樂加馬」限時優惠，2月4日至2月15日期間，全航線直接下殺73折起！這波最推薦給計畫飛美國的旅客，特別是洛杉磯(LAX)與舊金山(SFO)兩大門戶，延伸至美國內陸航點均有加碼優惠，絕對是年後探親、公路旅行的最佳進場時機，購票需透過官網或APP搶購。

