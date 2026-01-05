2026新年「全台樂園優惠」懶人包！姓名身分證對中免費入園、超佛心票價一次看

迎接2026年新年假期，全台多家主題樂園接力推出話題優惠，從姓名對中即可免費入園，到身分證號碼與生肖限定的超值票價，讓民眾不論親子同行、情侶約會或好友揪團，都能以更親民的預算安排新年旅遊行程。

桃園小人國 22字姓名對中本人免費，同行親友490元

桃園小人國於2026年1月5日至1月25日推出期間限定優惠，不分平假日，只要姓名中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22個指定字中的任一字，並於現場出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享本人免費入園。凡本人符合資格，同行親友最多2人，還可同步享有每人490元的優惠票價。此外，活動期間完成小人國官方粉絲專頁指定社群任務，還有機會抽中2026年3月無限暢遊資格，進一步提升新年出遊吸引力。

圖／各樂園業者提供

花蓮遠雄海洋公園 身分證、姓名、生肖全中可免費

花蓮遠雄海洋公園即日起至3月1日推出「身騎海馬過三關」優惠活動，只要符合指定條件即可享有不同票價。活動內容包含身分證字號中含有「0、2、6」任兩碼，或姓名中包含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，或生肖屬馬者，符合其中一項即可享699元優惠票價，符合兩項則可下殺至299元，若三項條件全數符合，入園時出示身分證件即可本人免費入園，成為花蓮地區新年最受矚目的樂園優惠之一。

圖／各樂園業者提供

圖／各樂園業者提供

新竹六福村於2026年1月1日至2月13日推出新年限定方案，針對設籍台北市、新北市及基隆市的在地民眾，或身分證字號開頭為A、C、F、Y的旅客，提供本人699元的入園優惠，入園時須出示身分證件，學童則可使用健保卡搭配戶口名簿驗證身分。除短期活動外，六福村亦同步推出全年適用優惠，生肖屬馬者或當月壽星皆可享專屬票價，並開放最多4名同行親友以優惠價格入園，讓民眾能彈性安排全年出遊計畫。

圖／各樂園業者提供

鈴鹿賽道樂園 999元點數本，最高折抵2,700元

高雄鈴鹿賽道樂園推出2026新年限定點數本，只要999元即可購入，實際使用最高可折抵2,700元，約等同37折優惠，適用於園區內多項遊樂設施與餐飲消費。新光會員還可透過會員點數免費兌換點數本，並加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券，活動使用期限自1月1日起至3月30日止，成為春節與寒假期間南部親子出遊的熱門選擇。

圖／各樂園業者提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」