快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

2026新年「全台樂園優惠」懶人包！姓名身分證對中免費入園、超佛心票價一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

迎接2026年新年假期，全台多家主題樂園接力推出話題優惠，從姓名對中即可免費入園，到身分證號碼與生肖限定的超值票價，讓民眾不論親子同行、情侶約會或好友揪團，都能以更親民的預算安排新年旅遊行程。

桃園小人國　22字姓名對中本人免費，同行親友490元

桃園小人國於2026年1月5日至1月25日推出期間限定優惠，不分平假日，只要姓名中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22個指定字中的任一字，並於現場出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享本人免費入園。凡本人符合資格，同行親友最多2人，還可同步享有每人490元的優惠票價。此外，活動期間完成小人國官方粉絲專頁指定社群任務，還有機會抽中2026年3月無限暢遊資格，進一步提升新年出遊吸引力。

圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

花蓮遠雄海洋公園　身分證、姓名、生肖全中可免費

花蓮遠雄海洋公園即日起至3月1日推出「身騎海馬過三關」優惠活動，只要符合指定條件即可享有不同票價。活動內容包含身分證字號中含有「0、2、6」任兩碼，或姓名中包含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，或生肖屬馬者，符合其中一項即可享699元優惠票價，符合兩項則可下殺至299元，若三項條件全數符合，入園時出示身分證件即可本人免費入園，成為花蓮地區新年最受矚目的樂園優惠之一。

圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

六福村　北北基699元新年限定，全年優惠同步開跑

新竹六福村於2026年1月1日至2月13日推出新年限定方案，針對設籍台北市、新北市及基隆市的在地民眾，或身分證字號開頭為A、C、F、Y的旅客，提供本人699元的入園優惠，入園時須出示身分證件，學童則可使用健保卡搭配戶口名簿驗證身分。除短期活動外，六福村亦同步推出全年適用優惠，生肖屬馬者或當月壽星皆可享專屬票價，並開放最多4名同行親友以優惠價格入園，讓民眾能彈性安排全年出遊計畫。

圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

鈴鹿賽道樂園　999元點數本，最高折抵2,700元

高雄鈴鹿賽道樂園推出2026新年限定點數本，只要999元即可購入，實際使用最高可折抵2,700元，約等同37折優惠，適用於園區內多項遊樂設施與餐飲消費。新光會員還可透過會員點數免費兌換點數本，並加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券，活動使用期限自1月1日起至3月30日止，成為春節與寒假期間南部親子出遊的熱門選擇。

圖／各樂園業者提供
圖／各樂園業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

遠雄海洋公園 小人國 六福村 免費入園 樂園優惠

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

2026新年「全台樂園優惠」懶人包！姓名身分證對中免費入園、超佛心票價一次看

迎接2026年新年假期，全台多家主題樂園接力推出話題優惠，從姓名對中即可免費入園，到身分證號碼與生肖限定的超值票價，讓民眾不論親子同行、情侶約會或好友揪團，都能以更親民的預算安排新年旅遊行程。

從鹽田到餐桌：臺鹽如何用科技、文化與生活智慧，重塑與海共生的未來

從鹽田到永續現場：臺鹽重新定義「鹽」的角色 臺鹽董事長丁彥哲表示，企業談永續，不能只停留在口號，而是一套必須落實於經營每個環節的「必要管理」。他將臺鹽在永續或ESG中的角色，清楚定位為一個「全方位的

免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」

最美歐風莊園免費入園！嘉義熱點「蓋婭莊園」延續地區限定免門票活動，1月「4地區」...

寒流雕琢的冬日冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

強烈大陸冷氣團南下，為高山景致添上一抹夢幻色彩。於1月3日凌晨武陵農場測得最低溫來到零下1.2度，位於園區內的藤花園在低溫與水氣交織下，再度呈現宛如冰雪奇緣場景的「冰晶宮」奇景，馬上吸引眾人的目光。

史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門煙火」日期確定了　「環廟式花火秀+無人機」絕美觀賞點先筆記

史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門聖母廟煙火」日期確定了 高空震撼「環廟式花火秀+無人機」 絕美觀賞點先筆記

七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

2026年澎湖國際海上花火節宣布重磅聯名《七龍珠Z》，推出全新主題活動「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，以經典動漫結合海島夜空，為澎湖夏季旅遊注入熱血能量。主打煙火秀、無人機光影展演雙重視覺饗宴，於馬公觀音亭海灣夜空綻放，邀請旅客在海風與星光中，感受專屬澎湖的夏日浪漫與震撼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。