全台2026跨年晚會「壓軸大咖」地圖懶人包！張惠妹、A-LIN、華沙、KARA與理想混蛋等藝人一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

迎接 2026 年，全台跨年晚會結合音樂演出與旅遊動線，成為年末最具儀式感的移動盛事。從都會舞台到山海離島，各縣市以不同音樂風格迎向新年，吸引旅客規劃跨年小旅行。

台北市｜台北最High新年城

主舞台倒數前由 KARA 擔綱，這組掀起二代韓流浪潮的傳奇女團，以多首經典舞曲陪伴全場迎接新年；跨年後由擅長潮流舞曲的 周湯豪 與以台式街頭能量著稱的 玖壹壹 接力，將氣氛推向高峰。東區頂好廣場、象山與公園舞台同步進行，形成城市漫遊式跨年體驗。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

新北市｜閃耀新北

新北區分八里與淡水舞台，淡水舞台由蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉等藝人領軍，尤其超級大咖韓國天后華莎 Hwasa會擔任壓軸，可以期待高歌All Kill金曲「Good Goodbye」了

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

桃園市｜桃園跨年晚會

倒數前邀請以清新形象與高人氣聞名的韓國女團 Apink 帶動現場情緒，跨年後由創作能量豐沛、擅長唱出青春心境的 宇宙人 接棒，打造兼具浪漫與熱力的跨年夜。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

新竹縣市｜新竹跨年晚會

新竹市倒數前由華語流行代表女聲 蘇慧倫 領銜，以溫柔卻深刻的旋律陪伴倒數；跨年後登場的是以細膩創作打動人心的韋禮安。尖石與五峰舞台，則分別由橫跨世代的實力唱將葉璦菱與新生代靈魂女聲呂薔帶來山城限定氛圍。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

台中市｜台中跨年狂歡夜

市區倒數前由舞台爆發力十足的 蕭敬騰 領軍，跨年後則由搖滾國民團體 動力火車 接力開唱。麗寶樂園舞台倒數前邀來以影視與歌壇雙棲著稱的 王識賢，跨後由獨立樂團 美秀集團 與暗黑搖滾代表 Marz23 輪番上陣。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

中彰投與雲嘉地區｜在地風格跨年

雲林倒數前由韓國實力男團 HIGHLIGHT 帶來成熟舞台魅力，跨年後由擅長舞曲與綜藝氣氛的 羅志祥 接棒；嘉義市則由情感厚實的金曲歌王蕭煌奇倒數，跨年後由 MAMAMOO 成員、舞台感染力極強的 Solar 頌樂 登場。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

台南市｜台南好Young跨年晚會

壓軸卡司由新生代韓國女團 STAYC 與以青春共鳴著稱的 理想混蛋 依序演出，展現台南跨年偏向年輕世代與流行文化的城市風格。

高雄與屏東｜南國熱力跨年

高雄倒數前由情感直白、深受年輕族群喜愛的 告五人 領唱，跨年後則由現場能量強烈的 八三夭 接力；屏東各鄉鎮舞台從本島延伸至小琉球，打造最具移動感的南國跨年路線。

東部與離島｜山海倒數體驗

花蓮倒數前由情歌代表 李聖傑 獻唱，跨年後由新世代男團 Ozone 接棒；台東則迎來高音爆發力驚人的A-Lin 與華語樂壇指標天后張惠妹跨年接力，金門則由融合雷鬼與島嶼節奏的 Matzka 為新年揭幕。

圖／取自各縣市政府網站或粉專
圖／取自各縣市政府網站或粉專

