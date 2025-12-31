快訊

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

1219隨機殺人案後男貼文「爽！這是開始而已」 恐嚇公眾罪起訴求重刑

倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「閃耀新北1314跨河煙火」集結超過50家餐車、市集攤位，在煙火綻放前，可以一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。　圖：新北市政府文化局／提供
「閃耀新北1314跨河煙火」集結超過50家餐車、市集攤位，在煙火綻放前，可以一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。　圖：新北市政府文化局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31登場！今年活動首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一的跨河跨年體驗。活動當天淡水與八里兩地同步推出主題市集，邀請民眾從美食與選物暖身，提前感受跨年熱鬧氛圍。

新北市文化局表示，今年跨年於淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場則有「微光市集」，合計集結超過50家質感品牌，涵蓋異國美食、排隊名店、職人手作與風格選物。市集將於12/31 15:00起同步開張，讓遊客在煙火綻放前，能一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。

本次市集網羅多家媒體推薦的排隊美食餐車，如由香港夫妻來台經營的「角樂子香港在地小食」、重現日本街頭風味的「狸66移動販売車」，和以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK 手工窯烤披薩」等，讓大家享受舌尖上的多國美味。此外，還有集結在地經典風味與新世代創意做法的傳統小吃「好識集」品牌，讓大家享受台灣飲食文化的溫度，也為在地品牌與微型創業者創造被看見的舞台。

▲由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。　圖：新北市政府文化局／提供
▲由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。　圖：新北市政府文化局／提供

新北市文化局指出，活動期間市集攤位皆可使用「新北幣」消費，只要下載並註冊成為「新北幣」APP會員，於活動現場完成指定任務，即可領取價值 100 元的新北幣合作店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用，讓跨年逛市集更加超值。

除了市集暖身，「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31 16:30起展開，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后 HWASA 領軍，八里舞台則集結金曲天團動力火車、日本創作歌手樋口愛等重量級卡司，晚間20:26同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。

新北市政府提醒，12/31活動當天淡水及八里地區，將自16:00起實施交通管制，請多加利用大眾運輸工具前往；無法親臨現場者，也可透過電視及網路平台同步收看轉播。「淡水星光舞台」將於東森綜合台、MOD寰宇綜合台及「新北市文化局」YouTube 頻道直播；「八里星月舞台」則由壹蘋新聞網及「新北市文化局」 Facebook 粉絲專頁直播。更多「閃耀新北1314跨河煙火」交通管制與轉播資訊，請至「閃耀新北1314跨河煙火」活動官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 淡水 排隊美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

廢棄地下道就地轉型滯洪池 新北再添2處累計891噸防洪戰力

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

跨年不要光倒數！2026招財、轉運、求桃花密技「超簡單在家就能做」

淡水曾擁全台首座水上機場 滑溜台等遺跡見證歷史

相關新聞

倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31登場！今年活動首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一

天氣變冷來去放鬆一下！「北投溫泉」必訪景點、美食大公開

【FunTime小編群】北投可以說是台北人、觀光客都熱愛的溫泉之鄉，濃濃的硫磺味和充滿綠意的環境是它的標誌，帶著裝有換洗衣物的肩背包，是不少人在北投行走的模樣，這次FunTime小編要介紹北投一日遊的必去景點及必吃美食，推薦給正在苦惱週末該上哪去的你。

冬日應景！台北青年公園、大安森林公園花卉換新裝

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著聖誕節、元旦假期來臨，臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）為城市換上繽紛節慶新裝，在多處公園入口及重要節點種植應景花卉，邀請大家一起感受冬日的溫馨氣息。包括青年

走進「DinDong」的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 Di...

台北特色體驗推薦｜別再亂花文化幣！三種超值玩法大公開～從恐怖密室到療癒手作一次收齊

原來文化幣竟然可以玩成這樣！？這次直接挑戰 「最恐怖、最療癒、最香」的三大超人氣體驗，從讓你尖叫到跪地的校園驚魂、到優雅連新手都能輕鬆上手的蛋糕蠟燭，再到少女心瞬間爆炸的韓系娃娃 DIY，解鎖三種情緒、三種風格、三種驚喜。如果你還在想文化幣要怎麼花才最值，這篇就是你的答案，不管你是想追求刺激、想體驗質感手作、還是只想療癒放空，一定能從裡面找到那個最對味的體驗，準備好一起開箱文化幣的 3 種可能性了嗎？往下看，帶你一次玩到爽！

暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

2025「新北感溫祭」於暖冬時節正式登場，新北市啟動全新冬季旅遊企劃，從耶誕、跨年一路延續至春節與元宵，串聯節慶活動、展演亮點與城市風景，打造專屬新北的冬日儀式感。市府整合18個局處、推出22項主題活動，結合煙火、燈會、賞花與展覽，邀請市民與旅客在繽紛節奏中，感受新北冬季的溫度與活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。