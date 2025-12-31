倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31登場！今年活動首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一的跨河跨年體驗。活動當天淡水與八里兩地同步推出主題市集，邀請民眾從美食與選物暖身，提前感受跨年熱鬧氛圍。

新北市文化局表示，今年跨年於淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場則有「微光市集」，合計集結超過50家質感品牌，涵蓋異國美食、排隊名店、職人手作與風格選物。市集將於12/31 15:00起同步開張，讓遊客在煙火綻放前，能一邊漫步河岸、一邊品嚐美食。

本次市集網羅多家媒體推薦的排隊美食餐車，如由香港夫妻來台經營的「角樂子香港在地小食」、重現日本街頭風味的「狸66移動販売車」，和以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK 手工窯烤披薩」等，讓大家享受舌尖上的多國美味。此外，還有集結在地經典風味與新世代創意做法的傳統小吃「好識集」品牌，讓大家享受台灣飲食文化的溫度，也為在地品牌與微型創業者創造被看見的舞台。

▲由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。 圖：新北市政府文化局／提供

新北市文化局指出，活動期間市集攤位皆可使用「新北幣」消費，只要下載並註冊成為「新北幣」APP會員，於活動現場完成指定任務，即可領取價值 100 元的新北幣合作店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用，讓跨年逛市集更加超值。

除了市集暖身，「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31 16:30起展開，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后 HWASA 領軍，八里舞台則集結金曲天團動力火車、日本創作歌手樋口愛等重量級卡司，晚間20:26同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。

新北市政府提醒，12/31活動當天淡水及八里地區，將自16:00起實施交通管制，請多加利用大眾運輸工具前往；無法親臨現場者，也可透過電視及網路平台同步收看轉播。「淡水星光舞台」將於東森綜合台、MOD寰宇綜合台及「新北市文化局」YouTube 頻道直播；「八里星月舞台」則由壹蘋新聞網及「新北市文化局」 Facebook 粉絲專頁直播。更多「閃耀新北1314跨河煙火」交通管制與轉播資訊，請至「閃耀新北1314跨河煙火」活動官網查詢。

