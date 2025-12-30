快訊

阿茲海默症竟能逆轉？美研究：恢復腦內能量平衡 小鼠認知功能顯著改善

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

2026元旦就去這！不只故宮南北院 元旦「這幾處景點」免費開放 從科博館到「日式神社、百年梅園」統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／國立故宮博物院粉專、桃園神社提供、裏山粉專
圖／國立故宮博物院粉專、桃園神社提供、裏山粉專

元旦衝免門票！除了故宮南北院外，還有科博館及多園區統統免費開放，以下精選幾處適合元旦走一趟的藝文景點，用文青的方式開啟2026年。

⬤ 故宮博物院

國立故宮博物院北部院區第一展覽館、南部院區2026年1月1日皆開放免費參觀。

圖／國立故宮博物院提供
圖／國立故宮博物院提供

⬤ 台北士林 裏山 URAYAMA

即日起至1/5，裏山祭11:00-17:00展覽期間園區免費開放，且無須預約。

圖／裏山粉專
圖／裏山粉專

⬤ 桃園神社

桃園神社採免費入場，1/1元旦當日有限量福錢免費發放、免費換祈願短冊等活動，11:00-18:00還有屋台街市集可以逛。

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

⬤ 新竹 小叮噹科學主題樂園

2026年1月1日，凡設籍於新豐鄉鄉民，活動當日至售票口出示身分證件即享免費入園歡樂暢遊。

圖／小叮噹科學主題樂園提供
圖／小叮噹科學主題樂園提供

⬤ 台中自然科學博物館

2026年1月1日，科博館展示場、科學中心、植物園、鳳凰谷鳥園生態園區、921地震教育園區展場及車籠埔斷層保存園區皆免費入館（收費特展、劇場及地震體驗平台除外）。

圖／國立自然科學博物館提供
圖／國立自然科學博物館提供

⬤ 南投 中寮劉家百年梅園

中寮劉家百年梅園1/1元旦開園且免費參觀，園區內販售炒麵、客家脆筍湯、梅製品等可飽口福。

往年花況，實際花況依現場為準。圖／中寮劉家百年梅園粉專
往年花況，實際花況依現場為準。圖／中寮劉家百年梅園粉專

同場加映：富邦美術館 元旦限定驚喜

1/1元旦當日，前100名購票參觀富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展間者，可隨機獲贈展覽海報或筆記本，送完為止。

考爾德作品「尾翼」與「三顆黃色太陽」。圖／富邦美術館提供
考爾德作品「尾翼」與「三顆黃色太陽」。圖／富邦美術館提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

展覽 故宮 免費入園 市集 博物館 元旦 富邦美術館 主題樂園

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

2026元旦就去這！不只故宮南北院 元旦「這幾處景點」免費開放 從科博館到「日式神社、百年梅園」統統有

元旦衝免門票！除了故宮南北院外，還有科博館及多園區統統免費開放，以下精選幾處適合元旦走一趟的藝文景點，用文青的方式開啟2026年。

2026連兩天免費入園！台中4.5星「生態農莊」入園免門票 一日限定早鳥、帶「龜蜜」統統享好康

4.5星好評農莊「免費入園」！台中這座生態農莊創新首推「一人一龜」免費入園活動，邀請同好們帶著寶貝龜龜一同踏青去。

2026元旦旅遊懶人包1次看！全台「免費迎新活動」一次看，電視、福錢與限量一卡通統統有

迎接2026年元旦假期，全台各地政府與景點推出結合「升旗典禮」、「文化體驗」與「限量好禮」的迎新活動，從北到南皆有免費參加、好康可拿的元旦行程，讓民眾在新年第一天不必花大錢，也能安排一趟輕鬆又有儀式感的迎新小旅行。以下整理全台重點元旦活動亮點，提供民眾規劃行程參考。

超狂應援Jolin大巨蛋演唱會！ 7家大巨蛋周邊「跨年美食優惠」 憑票根招待飲品特調、送肉盤、唱歌還能折價爽嗑

天后蔡依林（Jolin）將在2025年尾聲一連三天登上台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，陪伴歌迷從12/31一路嗨到2026跨年夜、元旦！看準天后魅力與跨年人潮，大巨蛋周邊多家餐廳加入應援，推出期間限定優惠，從火鍋、夢幻手搖飲到港點吃到飽，憑演唱會門票，不只能送肉盤、送特調，甚至只要「唱出一句歌詞」就能折價

寒假春節旅遊找合法旅行社 選擇要點「三層保障」安心出遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒假春節旅遊旺季即將到來，旅遊消費者最擔心的是：會不會報名後旅行社倒閉？如何找才有保障？選擇方法很簡單，只要選合法、具保障的旅行社，就不必恐慌，為什麼？因為有「三層保障」。

傳奇麗緻套房開箱！入住金庫、玩大冒險⋯盤點「星飯店新體驗」

迎接2026，多家星飯店開出各種新房型、新體驗，不想遠行，也可以飯店度假兩三日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。