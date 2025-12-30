2026元旦就去這！不只故宮南北院 元旦「這幾處景點」免費開放 從科博館到「日式神社、百年梅園」統統有

迎接2026年元旦假期，全台各地政府與景點推出結合「升旗典禮」、「文化體驗」與「限量好禮」的迎新活動，從北到南皆有免費參加、好康可拿的元旦行程，讓民眾在新年第一天不必花大錢，也能安排一趟輕鬆又有儀式感的迎新小旅行。以下整理全台重點元旦活動亮點，提供民眾規劃行程參考。

2025-12-29 12:00