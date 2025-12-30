2026元旦就去這！不只故宮南北院 元旦「這幾處景點」免費開放 從科博館到「日式神社、百年梅園」統統有
元旦衝免門票！除了故宮南北院外，還有科博館及多園區統統免費開放，以下精選幾處適合元旦走一趟的藝文景點，用文青的方式開啟2026年。
⬤ 故宮博物院
國立故宮博物院北部院區第一展覽館、南部院區2026年1月1日皆開放免費參觀。
⬤ 台北士林 裏山 URAYAMA
即日起至1/5，裏山祭11:00-17:00展覽期間園區免費開放，且無須預約。
⬤ 桃園神社
桃園神社採免費入場，1/1元旦當日有限量福錢免費發放、免費換祈願短冊等活動，11:00-18:00還有屋台街市集可以逛。
⬤ 新竹 小叮噹科學主題樂園
2026年1月1日，凡設籍於新豐鄉鄉民，活動當日至售票口出示身分證件即享免費入園歡樂暢遊。
⬤ 台中自然科學博物館
2026年1月1日，科博館展示場、科學中心、植物園、鳳凰谷鳥園生態園區、921地震教育園區展場及車籠埔斷層保存園區皆免費入館（收費特展、劇場及地震體驗平台除外）。
⬤ 南投 中寮劉家百年梅園
中寮劉家百年梅園1/1元旦開園且免費參觀，園區內販售炒麵、客家脆筍湯、梅製品等可飽口福。
同場加映：富邦美術館 元旦限定驚喜
1/1元旦當日，前100名購票參觀富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展間者，可隨機獲贈展覽海報或筆記本，送完為止。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言