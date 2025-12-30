南投「免門票落羽松秘境」延長開園！同框「整片落羽松」浪漫氛圍 開放至1月下旬必朝聖
免門票「落羽松秘境」延長開放！南投新熱點「欣美創意園區」好評再延長，一路開園至2026/1/23，樓上揪樓下美美開拍！
南投名間近期夯點「欣美創意園區」以絕美落羽松美景爆紅，且開放免費入園供遊客美拍打卡，絕對要收進高CP值自然景點清單。園方聽見網友們的心聲，決定延長開園自2026/1/2起至2026/1/23平日限定，開放時間10:00-16:30，最後入園時間則為16:00。
需注意的是，每週四、六、日休園，建議安排行程時提前確認以免白跑。「欣美創意園區」歡迎家庭踏青、情侶野餐和毛孩散步，從大小朋友到毛孩都能一同感受期間限定的落羽松景緻，同框這片橙綠交織的夢幻美景。
欣美創意園區 落羽松秘境
2026加開期間：2026/1/2～1/23 平日限定（週四、六、日休園）
開放時間：10:00-16:30（最後入園時間16：00）
地址：南投縣名間鄉彰南路358-1號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/singbee1987
