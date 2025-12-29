2026連兩天免費入園！台中4.5星「生態農莊」入園免門票 一日限定早鳥、帶「龜蜜」統統享好康
4.5星好評農莊「免費入園」！不少親子景點推出免門票活動，台中這座生態農莊創新首推「一人一龜」免費入園活動，邀請同好們帶著寶貝龜龜一同踏青去。
帶「龜蜜」一起玩！台中親子旅遊夯點「赤腳丫生態農莊」推出一日限定免費入園活動，2026/1/3，只要攜帶一隻實體烏龜即享免門票入園，現省150元，旅伴烏龜不限年齡、不限品種；若同行者未攜帶烏龜，則依現場票價入園。值得一提的是，近期天氣寒冷記得留意自家龜龜狀況與注意保溫，更多注意事項依園方公告為準。
此外，「赤腳丫生態農莊」加碼2026首個工作日免費入園，2026/1/2上午11:00前入園免門票，前50名再加碼贈$50抵用券，沒有「龜蜜」也能提早1天享有免費入園的好康。
「赤腳丫生態農莊」在Google累積12,000則評論，總分達4.5顆星，網友實際前往後分享「有小動物、餐廳、遊戲區、遊玩很方便輕鬆」、「動物乾淨 器材也乾淨 整體推薦！停車場有夠大」、「在這裡面可以玩很久、玩得很開心」。
赤腳丫生態農莊
地址：台中市大雅區雅潭路三段500號
營業時間：9:30-17:30（每月第1個週三休園）
門票：一律150元（含50元消費折用券；2歲以下孩童免費）
